El Judo Avilés reina en casa 15 años después

Tras quince años, el Judo Avilés vuelve a reinar en casa. El equipo integrado por Diego López (-27 kilos), Elena Fernández (-27), Diego Menéndez (-30), Miguel Cirillo (-30), Jorge Menéndez (-34), Rubén Suárez (-34), Andrea Fernández (-34), Bruno Rodríguez (-38), Guillermo Fernández (-38), Jorge Ramos (-42), Joel Alcón (-47) y Aleix González (+47) no tuvo rival en el tatami y se hicieron ayer, en la última jornada del Villa de Avilés, con el oro. Tras la liguilla y los cuartos, en semifinales tumbaron al Suzaku A y después al Club Navarro de Lucha por un aplastante 5-1 que no dejaba lugar a dudas y que provocó el delirio en las gradas.

El entrenador y director técnico del club, Carlos Fernández, tras el éxito, se mostró orgulloso de los suyos:_«Pasaron este año a categoría infantil muchos judokas que el año pasado fueron subcampeones del Villa, habían ganado la Liga Norte y marcaban una trayectoria que nos hacía ver que se trata de una generación en la que confiábamos mucho; con independencia de esto, el hecho de que salga una generación con un equipo que había quedado ligeramente descompensado e incluso con lesiones, y que consiga el oro en el Villa de Avilés, nos hace estar muy orgullosos».

La tarde vino a rematar una mañana que no se dio del todo mal, con un bronce en la Supercopa de España de la mano de Olaya Fernández en -48 kilos. Una satisfacción que Carlos Fernández espera que sea mayor en el futuro: «Podíamos haber sacado algo más, en función del nivel de infantiles que tenemos realmente;_es verdad que era la primera competición que hacían este año y el hecho de ser en casa pesa, pero tenemos las armas para vencer los miedos y las presiones. Seguro que en el futuro estos infantiles nos van a dar más alegrías».

La jornada de cierre del Villa supuso, además, el retorno a la cita del presidente de Asturias, Adrián Barbón, que recordó la promesa que había hecho: «Dije que volvería si era Presidente, deseando que así fuera, y si no lo era también volvería». Barbón aseguró saber algo más de judo tras las finales de la Supercopa:_«Me han estado explicando las variaciones que hubo con respecto al año pasado, me ha gustado lo que he visto y, sobre todo, la filosofía que hay detrás. No solo voy comprendiendo y aprendiendo sino que también me vuelvo a comprometer para volver el año que viene. Aquí estaré», prometió.