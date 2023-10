Después del sorteo de Copa del Rey el pasado 17 de octubre, Atlético de Lugones, C.D Covadonga, Real Avilés, Real Sporting y Real Oviedo han podido conocer los rivales a los que se enfrentarán en la primera fase eliminatoria del torneo. La jornada se disputará entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre. En el caso de los equipos asturianos, todos disputarán sus encuentros durante el 1 de noviembre.

El Atlético de Lugones, equipo de 1º RFPPA, se medirá al Rayo Vallecano, equipo de primera división. El encuentro, uno de los partidos más importantes para la historia del club, se disputará en Santa Bárbara. El club ha decidido instalar gradas supletorias para poder aumentar su aforo. El Lugones ha sacado las entradas a la venta el pasado miércoles 25 de octubre de manera presencial para socios, abonados y jugadores del club. El pasado viernes 27, se han sacado a la venta los pases para el público general. Posteriormente ha anunciado en redes sociales la disponibilidad de tan solo 38 localidades en la grada supletoria sur, por lo que habrá lleno total. El partido se disputará el próximo miércoles día 1 de noviembre a las 12.00 h y podrá verse a través de Movistar +.

El C.D Covadonga, por su parte, equipo del grupo I de la 2º RFEF, se enfrentará al Deportivo de la Coruña, que se encuentra en 1º RFEF. El partido no se podrá jugar en el Álvarez Rabanal tras no recibir el OK de la RFEF, por lo que finalmente se disputará en Ganzábal, estadio del U.P Langreo. El club ovetense informó el pasado martes 24 a través de redes sociales sobre los precios y las opciones de compra de las entradas. El pasado viernes 29, dio a conocer el enlace online para la compra de los tickets, ya a la venta. El partido se disputará el miércoles 1 de noviembre a las 17.00 h y podrá verse en abierto a través de TVG2, la autonómica gallega.

El Real Avilés se enfrentará al Arenteiro, club que milita en el grupo I de la primera RFEF. El año pasado, ambos formaron parte del mismo grupo en la II RFEF, donde el conjunto gallego consiguió quedar 1º y ascender de categoría de manera directa. Las localidades están a la venta desde el pasado jueves 26 y únicamente se pueden adquirir de manera presencial, incluyendo el propio día del partido, que se disputará el próximo miércoles día 1 de noviembre a las 16.30 horas en el Suárez Puerta y no será retransmitido por televisión.

El Sporting se verá las caras con el Guijuelo, equipo del grupo I de 2º RFEF . El club salmantino ha enviado 500 entradas a 15 euros para los abonados sportinguistas. El encuentro se disputará el miércoles 1 de noviembre a las 17.30 horas en el estadio municipal Luis Ramos, y no hay canal de televisión para su emisión en directo.

Por último, el Real Oviedo se medirá al CE Manresa, equipo que milita en el grupo III de la 2º RFEF. Esta semana el club catalán ha confirmado que ya se encuentran vendidas 1.287 entradas desde que se pusieron a la venta el pasado jueves 26. El encuentro se jugará el miércoles 1 de noviembre a las 20.00 horas en el estadio Nou Congost y no será retransmitido en directo por televisión.