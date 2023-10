Víctor y Greta, en la cima de la Sobrescobio Redes Trail

Greta García y Víctor Mier se proclamaron vencedores del EDP Sobrescobio Redes Trail en la combinada de las dos etapas, la del sábado y la del domingo, que se disputó con una meteorología espectacular, sol y temperatura agradable, después de una noche de lluvias que embarraron aún más el recorrido, fijado ayer en 32 kilómetros, con más de 2.100 metros de desnivel positivo acumulado.

Dimas Pereira fue el gran dominador de la etapa dominical, liderando la prueba de principio a fin aunque seguido muy de cerca por el salmantino Guillermo Ramos, que apretó subiendo al Cogollu. Finalmente, Pereira cruzó la meta en 2:59.06, siendo el único de los participantes en bajar de las tres horas. Ramos, segundo, dejó el crono en 3:02.55 e Iñigo Macías completó el podio en 3:04.23. "La verdad es que le di a tope aunque me dieron calambres, fui marcando mi ritmo pero sabía que si en Fresnu llegaba primero era muy difícil no conseguir la victoria hoy (por ayer)", subrayó el ganador de ayer.

Por su parte, Guillermo Ramos bromeó con su condición de meteorólogo profesional: "He cumplido con el primer objetivo y el principal, he acertado el tiempo, así que me llevo la medalla ya para casa, la carrera era secundaria". Fuera de bromas, señaló que "sabía que no lo iba a coger (a Dimas) y me he centrado en los que veían detrás. He llegado muy justito".

En el conjunto de las dos etapas la victoria fue para Víctor Mier, con un tiempo total de 4:25.32 y dos séptimos puestos el sábado y el domingo. Muy cerca, a 19 segundos, quedó Rodrigo Vicente, sexto en la primera jornada y octavo ayer. Daniel Remón completó el podio masculino por etapas.

Si Víctor Mier ganó por regularidad, Greta García, del Piloña Deporte, lo hizo por aplastamiento, imponiéndose en la carrera corta del sábado y en la de ayer. De hecho, aprovechó la carrera larga para aumentar su ventaja respecto a las otras dos corredoras que se jugaban el podio, Ainara Alcuaz y Sonia Amat, aunque bien es cierto que esta segunda tuvo que retirarse por una torcedura de tobillo pasado el Cogollu. Finalmente, García entró primera en 3:39.18, Alcuaz segunda con un tiempo de 3:45.11 y tercera se colocó Minerva Muñoz, con 3:53.06.

Bajando el ritmo

"Me he sentido muy fuerte en toda la carrera; de hecho, lo he pensado cuando he llegado al Cogollu. Sin embargo, bajando a La Trapa me he torcido un poco el tobillo y esto me ha obligado a frenar el ritmo y mi objetivo ya era llegar a la línea de meta", confesó tras la prueba Greta García, que dio las gracias a la organización "por el esfuerzo y el compromiso con esta carrera, que ha estado espectacular".