"En el Colunga me dan la confianza que me faltó en los últimos dos años"

El doblete de Robert Martínez (31 años, Gijón) le dio al Colunga la victoria contra el Llanera (2-1), en la que fue la actuación individual más destacada de la octava jornada de Tercera y la constatación de que el extremo izquierdo ha recuperado sensaciones después de un final de etapa aciago en el Caudal.

–No se le meten dos goles al Llanera todos los domingos.

–Veníamos de una serie de partidos en la que no estábamos siendo inferiores a nuestros rivales. Sabíamos que contra el Llanera, en casa, era una oportunidad muy buena para dar un golpe en la mesa, y afortunadamente nos salió todo muy bien.

–A nivel personal, le salió un partido redondo.

–Vengo de dos años complicados, con pocos minutos y en los que no se me dio la confianza que cualquier jugador necesita, cosa que sí me han dado en el Colunga desde el primer día tanto mis compañeros como mi entrenador, y eso influye positivamente en mi rendimiento.

–Deduzco que su proceso de adaptación a su nuevo equipo va sobre ruedas.

–Sí, va de lujo, la mía y, por lo que veo, la de todos los jugadores nuevos. Tenemos una mezcla de jugadores experimentados con otros más jóvenes, y, de momento, estamos consiguiendo una conexión perfecta liderada por Panti (Pablo Pantiga), el míster.

–¿Qué demanda Pantiga de usted?

–Me pide que sea yo mismo, me da libertad absoluta para jugar como sé, dentro, claro, de lo que nos pide como equipo. Le estoy muy agradecido porque confía muchísimo en mí.

–Aunque no empezó la Liga teniendo tantos minutos, se ha convertido en titular indiscutible.

–Empecé muy bien la pretemporada, pero tuve una pequeña lesión que me apartó un par de partidos. Ahora estoy recuperado y me encuentro perfectamente, hacía tiempo que no me sentía tan bien jugando. Hay que aprovechar el momento, porque la temporada es larga y siempre hay bajones.

–Suma ya tres goles en el campeonato. ¿Esperaba un comienzo tan prolífico en la cuestión anotadora?

–Está claro que no me puedo quejar, no soy un goleador nato (se ríe). Todo se resume en la confianza y el buen ambiente que se respira en el grupo, que hace todo vaya mucho mejor.

–Tres victorias en los últimos cinco partidos. ¿Miran hacia arriba?

–Hasta esta racha no habíamos sido inferiores en ningún partido, pero nos faltaba efectividad de cara a gol o ese punto de suerte, porque las sensaciones en cuanto a juego eran buenas. El resultado del domingo demuestra que veníamos trabajando bien.

–¿Cómo se fraguó su llegada al Colunga?

–Salió todo a última hora, no contaba para nada con ir al Colunga; de hecho, iba a ir a otro equipo, pero Panti, al que conozco desde hace muchos años, me llamó y me transmitió confianza y comodidad, algo distinto a lo que había vivido en los últimos años y que era lo que necesitaba para volver a ser yo. El proyecto me ilusionó, resultó fácil decidirme porque sabía que, más allá de los resultados, el ambiente iba a ser bueno.

–¿Por qué acabó disconforme en el Caudal?

–Todos los jugadores queremos jugar, somos egoístas por naturaleza, y no tuve minutos para poder demostrar mi nivel. Eso, sumado a que tampoco salieron bien las cosas a nivel colectivo, me hizo decantarme por dar un giro para recuperar mi forma de jugar, y me atrevería a decir que acerté plenamente.

–Su próximo partido es contra el Lealtad, otro de sus exequipos.

–Al Lealtad le tengo un cariño especial y ellos lo saben: fue el sitio en el que mejor estuve y mejor rendí, fueron 4 años magníficos. Ojalá vuelvan a Segunda Federación.