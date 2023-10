Pibe, de estar a punto de retirarse a jugar contra el Rayo en Copa: "No tenía ganas de seguir jugando"

La "argentinidad" permanece en Rodrigo Álvarez, "Pibe", (Buenos Aires, 34 años) más allá del apodo por el que todo el mundo le conoce. Le asoma el acento en cada ese, vive por Boca y muere por Messi, al que tiene tatuado en la pierna derecha besando la Copa del Mundo. "Llegué a España en 2001, con once años. Yo vivía en Quilmes, en Buenos Aires, y jugaba en el Argentino, el equipo del barrio. Mi padre emigró muy joven desde Luarca, por lo que teníamos familia en Asturias y, como Argentina está como está, acabamos viniendo todos a Oviedo", cuenta el delantero del Lugones antes de la eliminatoria de hoy de Copa del Rey contra el Rayo Vallecano (12 horas, Movistar).

"La gente me pregunta si estoy nervioso, y yo les digo que sí, que cómo no, ¡y eso que yo suelo estar tranquilo antes de jugar, eh!", reconoce Pibe, quizá el gran culpable de que el Lugones vaya a jugar el partido más importante de su historia. Suyo fue el gol de la victoria contra el Pradejón en la ronda previa, un momento "mágico" que no se cansa de revisitar ("lo habré visto más de cincuenta veces y se me sigue poniendo la piel de gallina"), que es capaz de relatar con todo lujo de detalle ("recibí el centro, hice un control perfecto hacia adelante, me perfilé, rematé cruzado y pam, para dentro") y que dio por cumplida la profecía anunciada por sus compañeros: "Me dijeron: ‘Pibe, este partido lo ganas tú’".

Paradojas del fútbol, Pibe metió su gol más memorable en un partido que no debería haber jugado. Después de muchos años bregándose con los centrales de la Tercera y la Preferente asturiana, en equipos como el Madalena, el L’Entregu o el Titánico, vio que había llegado el momento de dejarlo. "Me iba a retirar en verano. Venía de una temporada mala en el Valdesoto, donde descendimos y jugué poco. El año anterior, con el Lenense, también bajé. Estaba cansado, no metía goles, me costaba compaginarlo con mi trabajo a turnos en Arcelor… No tenía muchas ganas de seguir jugando". Hasta que recibió una llamada que lo cambió todo: "Cris (Cristian Pito, entrenador del Lugones) me pidió que me uniera al equipo. Me dio mucha confianza desde el principio, y, además, iba a jugar con dos grandes amigos, Jairo y Rafa".

Apenas unos meses después de aquella conversación con Cristian Pito, Pibe celebra lo acertado de la decisión ("no podría haber elegido mejor") y ocupa las horas previas al partido contra el Rayo fantaseando con goles de toda clase y condición: "Me imagino marcando todo el rato. De córner, de jugada, de rebote, de empujarla… Y me imagino celebrándolo con mi familia, mis amigos, mi novia, la afición… Sería increíble".

El fin de semana pasado, contra el Candás, el Lugones sumó la primera victoria del curso en Preferente (0-1). "Cuando acabó el partido –cuenta el delantero–, todos coincidimos en el chat del equipo en que este era el camino a seguir". Aunque los tres puntos no sirvieron para sacar al equipo del descenso, suponen un revulsivo anímico antes de una jornada que, pase lo que pase, será inolvidable para un Lugones que promete imponerse en ganas e ilusión. "En eso ganamos seguro", zanja Pibe, muy consciente de la naturaleza ciclotímica del fútbol: "Hasta hace nada me parecía una mierda, y ahora es lo mejor que tengo".