Premio al trabajo para los benjamines del RD Tenis: un equipo sin apenas apoyo que destaca en Asturias

El equipo benjamín masculino del club RDTenis logró el subcampeonato de Asturias en su primera participación en el mismo, y solo fue superado en la final por el primer equipo del Grupo Covadonga.

El equipo está formado por Alejandro Domínguez, Lucas Fernández y Álvaro Rubio, los tres entrenados por Rosa Domínguez. Este feliz debut es el premio al trabajo realizado a lo largo del año en unas condiciones que no son precisamente las mejores para la práctica del tenis, especialmente en la etapa de formación. El RD Tenis entrena en una pista cedida por el Patronato Deportivo Municipal en Granda que se encuentra bastante deteriorada ya que cuenta con muchos años. Además, la iluminación también es bastante deficiente. Todo ello obliga a los jóvenes tenistas, no solo al equipo benjamín si no también al resto de categorías del club, a tener que aprovechar cada hora disponible y entrenar incluso aunque esté lloviendo.

El Campeonato de Asturias benjamín por equipos se celebró en el Parque del Oeste en Oviedo y contó con la participación de 13 clubes. Cada eliminatoria se disputaba al mejor de cuatro encuentros, tres individuales y un doble. En caso de empate se decidía con un segundo doble. Los chicos del RDTenis quedaron exentos de la eliminatoria de octavos de final y posteriormente eliminaron al Tenis Pravia en cuartos de final y al equipo "C" del Grupo en semifinales para caer en la final ante el potente equipo "A" grupista.