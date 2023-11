El Telecable Gijón de hockey sobre patines afronta desde mañana la Liga Europea, su competición favorita

El Telecable Gijón inicia mañana su participación en la Liga Europea de Clubes, competición en la que defiende el título de la pasada edición. Aunque la competición europea comenzó hace unas semanas, con cuatro partidos de la fase previa, el Telecable Gijón se ha librado de la misma y comienza ya directamente en la fase de grupos, en la que ha quedado encuadrado en el "B" junto al Roller Matera de Italia y el IGR Reimcheid de Alemania, su rival de mañana.

Las gijonesas, a priori, no deberían tener ningún problema en superar a estos dos equipos a pesar de que el italiano es el vigente campeón liguero de su país. El problema llegará en el cruce de cuartos de final en el que le tocará medirse a un rival complicado porque se cruza con el grupo "A", en el que está el Vila Sana, Huesca y Benfica, cualquiera de los tres pondrá las cosas muy difíciles.

La Liga Europea de Clubes es la competición favorita de las gijonesas, no en vano son el único equipo que ha participado en todas las ediciones y el que, junto al Voltregá, más veces la ha ganado: seis. El conjunto asturiano disputó su primera competición europea el año 2007, precisamente en Voltregá, y allí logró su primer título continental. Telecable, con sus distintos nombres comerciales, y Voltregà también son los dos equipos que más veces han disputado la final: 8 cada uno.

Desde aquella primera edición hasta ahora se disputaron un total de 16, a las que habría que añadir la de 2020, que se suspendió a causa de la pandemia, pero de la que se llegaron a disputar algunos partidos antes de que definitivamente fuera suspendida. Si la Liga Europa es la competición favorita del Telecable Gijón, también lo es para la que ahora es su entrenadora, Natasha Lee, que como jugadora la ha ganado en siete ocasiones, lo que la convierte en la jugadora que más títulos ostenta. Igualmente, Natasha es la jugadora que más goles anotó en finales: un total de diez.

En las 16 ediciones disputadas hasta el momento, se han jugado 385 partidos, en los que se han marcado 3.038 goles, de los que 392 son obra del Telecable. La máxima goleadora del conjunto gijonés en esta competición es Sara Roces, con 62; seguida de Sara Lolo, con 46; Marta Piquero, con 45; y María Díez Peke, también con 45. El siguiente equipo en número de participaciones en la Liga Europea es el Coutrás de Francia, que no la disputó en la edición de 2021 y tampoco está presente en la actual.

El Telecable Gijón prepara esta visita del club alemán sin confianza porque, aunque la liga alemana no tenga el potencial que sí tienen la española. Y es que cualquier tipo de relajación puede derivar en un contratiempo no deseado. No obstante, si como se prevé la diferencia de potencial se deja ver en la cancha, Natasha Lee, para la que será su debut como entrenadora en una competición continental, seguramente hará muchas rotaciones para que las jóvenes jugadoras del equipo vayan cogiendo experiencia en esta competición y también para preservar a las que más minutos llevan disputados de cara a compromisos más complicados.

Tras este partido habrá un parón en la OK Liga para la disputa de la Copa de Europa de selecciones, que tendrá lugar en Olot del 4 al 9 de diciembre y en la que estarán las asturianas Sara Lolo, Marta Piquero y Sara Roces.