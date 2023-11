Julián del Castillo Ayuso, ante la Semana de Montañismo "Ciudad de Oviedo": "Elegimos la mayor calidad en alpinismo y por eso la gente siempre responde"

La Semana de Montañismo "Ciudad de Oviedo" comienza el lunes, a las 19.30 horas, su decimonovena edición con la ponencia de Ángel Castro "Apinismo Cantábrico". Será la primera de las cinco que tendrán lugar en el Palacio de Congresos de Oviedo, con entrada libre, hasta el viernes, todas a la misma hora. Al frente de la organización, por undécimo año consecutivo, sigue a sus 78 años el ovetense Julián del Castillo Ayuso.

–¿Que ofrece esta nueva edición de la Semana de Montañismo "Ciudad de Oviedo?

–Los cinco alpinistas que vienen están elegidos entre los mejores. Por ejemplo, hace diez años nos avisaron de que Ángel Castro estaba descubriendo, señalizando y abriendo nuevas vías de escalada en la Cordillera Cantábrica y los Picos de Europa y vuelve en esta edición. Luego tenemos a José María Fernández Díaz-Formentí (el conferenciante del martes), que no es alpinista pero que sí que se pasa muchos días por las montañas del mundo buscando la luz adecuada para las fotos que nos va a mostrar. Me ha llevado trabajo, pero procuramos traer la mejor calidad en alpinismo.

–¿Está pensando ya en qué van a hacer para celebrar el próximo año el veinte aniversario?

–Ya tengo a seis o siete alpinistas preseleccionados para esa edición, esperamos poder traer a alguno de fuera aunque nos cueste dinero. En febrero haremos una reunión con la directiva, quiero dar relevancia al veinte aniversario.

–¿Con qué presupuesto ha contado para organizar esta decimonovena edición?

–Vienen a ser unos 1.200 euros, es muy poco, solo imprimir el programa nos cuesta 800 euros, más el gasto en el obsequio de un libro que hacemos a los ponentes casi cubre el presupuesto.

–¿Qué expectativas tienen en cuanto al público que pueda asistir a estas jornadas?

–Siempre tenemos gente, acariciamos los 180 espectadores al día. Esto se publicita entre los grupos de montaña a través de la Federación y siempre les digo que elegimos a la máxima calidad en alpinistas y la verdad es que el público siempre se marcha contento. Lo que se dice se cumple y la prueba es que viene público, pero para eso hay que trabajar mucho.

–¿Cómo trabajan los organizadores para hacer esta semana realidad?

–Somos una familia que tenemos ideas y las ponemos en práctica. Nos lleva casi un año entero, con dos o tres meses más intensos para prepararlo todo.

–¿Los montañeros han olvidado ya el covid? ¿La gente ha vuelto a la montaña?

–Hasta lo olvidé yo. Fue una murga que nos machacó a todos y cuanto antes lo olvidemos mejor. Fueron tres meses sin poder salir al monte. Yo hasta tuve que tomar pastillas para los nervios, solo podía subir y bajar las escaleras. La situación ya se ha normalizado, los grupos de montaña tienen buena salud, nosotros salimos cada quince días, si no hay para el autobús vamos en coche, pero la excursión no la dejamos. El montañero de verdad no se queja por cogerse una mojadura. Si llueve, nuestro lema es regresar a casa cansado pero feliz.