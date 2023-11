Edu Pidal, a fondo: "Asturias es una fábrica de profesionales de la radio"

Edu Pidal (Llanes, 1983) asumió este verano el reto de su vida: hacerse cargo de la noche deportiva de Onda Cero. Pidal, obrero de las ondas, presenta "Radioestadio Noche" en un novedoso formato junto con Rocío Martínez.

-¿De dónde le viene lo del periodismo?

-Siempre me gustó el periodismo y el deporte, por lo que no era extraño que me llamase. Recuerdo que mi abuela, en Llanes, guardaba recortes en los que yo imitaba una portada de LA NUEVA ESPAÑA. Siempre tuve la costumbre de escuchar la radio, siempre. En mi casa mi madre cosía y la teníamos de fondo en la habitación. Y siempre siempre, teníamos un periódico.

-Sus primeras prácticas fueron…

-En el Oriente de Asturias. Hacía las crónicas de los partidos del Llanes, me acuerdo que me tocó un ascenso a Tercera. También había una emisora, Antena Norte, que era de la Ser y con quince años colaboraba.

-Pero estudia en Salamanca y empieza pronto a trabajar, ¿cómo?

-Estaba en Salamanca y vi un cartel: “Se busca becario para la Ser”. Fui y me cogieron. También estaba Paula Prendes, que ahora es actriz. Empecé a presentar el programa de deportes de los viernes. De aquella radio Salamanca hacía las retransmisiones del Unión, que ascendió. Me propusieron quedarme y hacía las conexiones con el Carrusel de Pepe Domingo y Paco González. Era lo máximo. Recuerdo que, cuando debutabas, Pepe Domingo te preguntaba cosas en antena para que participases en los anuncios.

-¿Cuánto estuvo allí?

-Los primeros seis meses y toda la temporada siguiente, en Segunda División. Entonces me llamó Manfredo Álvarez y me ofreció volver a Asturias. No dudé y empecé a hacer el Sporting, por aquellas de Preciado. Hacía los entrenamientos y la información diaria. El Sporting ascendió a Primera y tenía más presencia en el Larguero, con Manolo Lama a las ocho y media, en el As…

-¿Por qué se va a Madrid?

-Era la primavera del 2010, llevaba tres temporadas en Gijón, tenía 25 años y mi novia ya estaba trabajando en Madrid. Propuse irme y me dijeron que era difícil, que en Madrid había mucha gente, pero se me arregló. Cuando tenía todo listo, se anunció la salida de Paco González de la Ser. Al principio me dio miedo y pensé que seguro que ni se acordarían. Pero todo siguió su curso. Nada más llegar fue la presentación de Mourinho con el Madrid y a partir de ahí todo pasó rapidísimo antes del Mundial. Se va muchísima gente a la Cope, aunque también quedaron bastantes.

-¿Cómo se vivía el conflicto desde dentro?

-Era una revolución tremenda, rumores constantes, veías subir y bajar a la gente a las plantas de arriba, donde están los despachos. Era un caos. José Ramón (De La Morena) vuelve de Sudáfrica y Manolo Lama también seguía en la Ser. Entonces un día José Ramón me mete en el despacho y me dice: ‘Como sabes, se va un montón de gente. ¿Quieres quedarte’? Le dije que sí. Y me respondió: ‘Ahora subes a la novena planta y hablas de las condiciones’. A partir de ahí, todo fueron casualidades. Empecé en el Atlético y en la Ser lo hice hasta que me marché, en 2016.

-¿La rivalidad Ser-Cope se acentuó con la marcha de Paco González?

-En los primeros años sí hubo más tensión con alguna gente que se marchó y otra que se quedó, pero luego todo se normalizó. Al principio había rivalidad, el Estudio General de Medios (EGM) ocupaba las conversaciones.

-Hizo más cosas que fútbol, ¿no?

-Lo compaginaba. Ciclismo, fútbol…de todo. No tenía hijos y lo aprovechaba todo. Hubo una temporada que pasé ciento y pico noches fuera de casa.

-Siguió a De la Morena a Onda Cero.

-En la primavera de 2016 José Ramón (De la Morena), que es la persona que me dio todas las oportunidades y confianza, nos reúne a Bustillo (periodista) y a mí. Nos dice: ‘Quiero que sepáis que llevo tiempo hablando con Onda Cero, ¿cómo lo veis’. Le dijimos que iba a dejar de ser líder, que eso sería seguro con el cambio de emisora. En ese momento, él era el líder absoluto de la noche. Nadie le superó mientras estuvo en la Ser. Además, era pasar a ser tercero, ya que esa temporada la Cope apuesta por Juanma Castaño y la Ser recupera a Manu Carreño.

-¿No se planteó seguir en la Ser?

-Me propusieron quedarme, pero por fidelidad absoluta me fui donde me dijo José Ramón. En la final de la Champions que gana el Real Madrid, la de los penaltis, ya sabíamos que nos íbamos a Onda Cero. Como detalle: yo soy el primero en firmar el contrato, porque iba a empezar la pretemporada con el Real Madrid.

-Hizo los dos equipos, el Atleti y el Madrid, ¿de cuál guarda mejores recuerdos?

-El Atlético es más familiar, yo viajaba con el avión del equipo, con el cuerpo técnico y los auxiliares. Eso con el Madrid nada, había dejado de hacerlo.

-‘Florentino Pérez controla todo’. ¿Mito o realidad?

-Florentino tuvo siempre una relación muy cercana con los medios y en las pretemporadas se relajaba. ¡Se quitaba la americana y la corbata! En el mundo del fútbol cuesta hacer relaciones y cada vez más.

-Y De la Morena lo deja.

-Nos lo dijo un día, cuando acababa la quinta temporada. Le ofrecieron renovar, pero quiso dejarlo y creo que fue una decisión acertada. Supo elegir el momento y disfrutar de la vida. Las noches las empieza a hacer Aitor Gómez, que ya se ocupaba del fin de semana. Entonces yo empiezo con la Brújula por las tardes, eso dura dos años.

-Este verano cambió todo para usted, ¿cómo fue?

-Me fui de vacaciones, estuve mucho tiempo en Llanes. El 31 de julio me llama el director general: ‘Hemos pensado en ti para hacer la noche y queremos que lo hagas con Rocío Martínez, queremos algo distinto y novedoso’. Rocío y yo nos conocíamos, pero no teníamos relación más allá que ser de la profesión. Hablamos y creo que congeniamos bien. Yo soy algo más incisivo y me afectan poco las críticas, ella tiene una versión más amable.

-¿Qué sensación tiene?

-La mejor es que salimos por las noches con la sensación de habérnoslo pasado bien. Si la audiencia disfruta del programa, nosotros también. Cuando estás presentado notas cuando el programa se cae, antes no me daba cuenta, pero ahora sí. Enfocar el debate desde otro punto de vista. No nos exigen números, nos piden hacer un buen programa y competimos con dos trasatlánticos.

-¿Obsesiona la audiencia?

-No, aunque evidentemente quieres tener los mejores datos. Viví muchos años en la Ser con un liderazgo muy cómodo porque teníamos una diferencia brutal, pero el EGM dura 24 horas: la mañana en la que salen los datos, los titulares de los digitales, las felicitaciones o los lamentos y luego ya pasa todo. No me afecta, porque al día siguiente tengo que hacer otro programa.

-El “caso Rubiales” les ha dado contenido…

-Pues sí. Prefiero un programa con mucha actualidad y contenidos y lo de Rubiales, obviamente, tuvo mucha repercusión. Lo conocemos desde hace tiempo y fuimos muy críticos con él mucho antes del escándalo, hace ya una década, cuando era presidente de la AFE. Tenía el despacho al lado de la Ser y le recuerdo encontronazos con Miguel Cardenal (expresidente del Consejo Superior de Deportes), esperándolo a la puerta del ascensor para hablar con él. Tenía actitudes macarras y revanchistas, que le llevaron a esto. Él aguantó siempre, pero es verdad que el sistema favorece a una red clientelar de favores y amiguismos que fomenta la permanencia en el cargo. Rubiales está muerto deportivamente, lo que no veo muerto es el sistema.

-¿Y cómo está la radio deportiva?

-No es la misma que hace veinte años. Ya nadie va a llegar al millón y pico de oyentes. José Ramón llenaba los teatros entre semana de gente joven y de todas las edades. Eso quizá no vuelva a pasar, pero la radio deportiva nocturna tiene mucho carrete. Marca la agenda del resto de medios, da información, opinión, debate. Las mejores plumas del periodismo deportivo están en la radio.

-Hay mucho asturiano triunfado en las ondas, ¿casualidad?

-El motivo es que todos los asturianos presumimos de eso, porque nos sentimos orgullosos. Nosotros somos muy pesados y se lo decimos a todo el mundo y a todas horas. La gente nos sitúa rápido. Paco González nació en Madrid, estudió en Madrid, pero siempre se acuerda de su origen asturiano. Se sabe porque lo repite él. Pedro Pablo Parrado igual. En los ochenta ya estaba con García y no le recordamos un pasado en Asturias, pero lo repite. Ahora está Antón Meana, Heri Frade, Rosety… Somos una fábrica.

-José María García, Paco González, Pedro Pablo Parrado y Juanma Castaño: un titular de cada uno.

-A García, por edad no lo escuché nunca, se lo que ha hecho y me ha hablado mucha gente de él. Nunca fui su oyente, pero fue un referente que creó escuela con un estilo personal e incisivo. Paco González es la naturalidad en la antena y ese es su éxito. Lee mucho, ve mucho y llega al programa preparado, generando buen rollo. Es talento puro y un líder. Parrado es la vieja escuela en el buen sentido. Es un superviviente, lleva toda la vida haciendo lo mismo y sigue haciéndolo, aunque tampoco puedo escucharles mucho. Juanma Castaño es frescura, rapidez e ironía. Va al grano y tiene claro lo que gusta. No entrevista por entrevistar, solo si el personaje tiene algo que decir, si no se centra en la tertulia. Siempre ha tenido mucha promoción y se lo ha buscado, lleva mucho tiempo en la radio y en la tele y con Masterchef lo conocieron otros públicos. Vende muy bien su producto. En el imaginario siempre está que es líder y en el último EGM el liderazgo es de la Ser. Eso es mérito de la Cope, hacerlo y parecerlo.

-De la Morena.

-Con José Ramón se acabó la estrella radiofónica que cuida de su equipo, eso ya no existe. Se ocupaba de que tuviese buenas condiciones, buenos contratos, buenos viajes… Me pasó mil veces que ante cualquier problema con un club siempre daba la cara por los suyos, ante cualquiera. También ante los directivos de los medios. Ahora, las nuevas estrellas de la radio no hacen eso. Llegan, presentan y se van a su casa. Negocian su contrato y el resto es un equipo que la radio pone a su servicio. José Ramón siempre tuvo muy claro que la radio era su prioridad y estaba 100% dedicado. Hizo programas increíbles. ¡Se llevó a Fernando Alonso a una mina! Para eso necesitas un 100% de dedicación. Ahora las estrellas compaginan con otros programas que les impiden esa dedicación. Ahora es verdad que el acceso a protagonistas es más difícil, pero la dedicación es clave.

-¿Cómo ve a Asturias?

-Estoy muy al día, leo medios asturianos todos los días. Me interesa estar al tanto de lo que pasa en Asturias y lo que pasa en Llanes, si abrieron el tercer carril o si hay huelga de pediatras en Llanes, si va a llover la semana que viene…

-¿Llanes es más azul o rojiblanca?

-En Llanes hay de todo, del Sporting y del Oviedo. Dentro de casa también vivimos la rivalidad. A la Asturias futbolera la veo mal: estamos perdiendo foco. Cuando yo era niño estaban los dos en Primera, los grandes visitaban Asturias… Y ahora los niños no localizan al Oviedo y el Sporting. Para el Oviedo sería importantísimo subir a Primera, porque en Madrid todavía se habla un poco más del Sporting por su pasado reciente en Primera.

-¿Qué sensación le dan las nuevas propiedades?

-A ver si hacen proyectos ilusionantes. Desde lejos y sin conocer a ninguno lo primero es que me da la sensación que necesitaron un tiempo para darse cuenta realmente de donde habían aterrizado. Ahora conocen a la masa social y es cuando tienen que acertar y dar el paso.