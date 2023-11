Así fue la jornada en la Tercera Asturiana: crónicas, puntuaciones e imágenes

Sporting B 0

Llanera 1

Sporting B: Flo (0); Ebea (1), Leo Miguel (1), Kembo (2), Montes (1); Mancha (1), Óscar Castro (1), Damián Cáceres (1), Tomás Fuentes (1), Álex Lozano (1); y Esteban Lozano (1).

Cambios:_Enol Prendes (1) por Mancha, min. 67. Pelayo Pérez (1) por Óscar Castro, min. 74. Marcos Fernández (1) por Damián Cáceres, min. 74. Acerete (1) por Esteban Lozano, min. 74. Picón (s.c.) por Ebea, min. 85.

Llanera: Alejandro (2); Mate (1), Otia (1), Dominique (1), Edu (1); Viti (2), Mathieu (2), Jorge (1), Pablo (1); Romaric (1) y Amadou (1).

Cambios:_Cristian (1) por Romaric, min. 78. Kike (s.c,) por Pablo, min. 89. Félix Sanz por Amadou, min. 90.

El gol: 0-1, min. 27: Mathieu.

Árbitro: Álvarez González (Oviedo). Amonestó a los locales Óscar Castro y Montes, y a los visitantes Amadou, Dominique, Viti y Pablo.

Campo 1 de Mareo: Unos 700 espectadores. Los dos clubes homenajearon en la previa a Jesús Ramón Fernández, enfermo de ELA.

Muchos duelos, pocas ocasiones claras y un error hizo al Llanera ganador de los tres puntos en Mareo. Al Sporting Atlético se le vio incómodo desde el inicio ante un rival de músculo y orden. Sin claridad en tres cuartos, fue el equipo visitante el que se estiró con mayor peligro en la primera parte, haciendo valer su poderío físico para pisar el área de Flo. Después de un cabezazo de Otia y un disparo desviado de Pablo tras dejada de Amadou, Mathieu aprovechó un desliz del portero rojiblanco para inaugurar el marcador. Un balón largo del Llanera acabó con Flo saliendo de su portería para despejar con la zurda. Terminó en gesto. El galo pegó al aire y Mathieu se hizo con el balón para enviar al fondo de la red a placer.

No apareció el Sporting Atlético en el área visitante hasta cumplidos los cuarenta y cinco. Damián Cáceres cabeceó un buen balón desde la derecha para hacer a Alejandro meter las yemas de los dedos y enviar a córner. Salió con una marcha más el equipo de Aitor Zulaika en la segunda parte. Mancha y Álex Lozano se cambiaron de banda, con idéntica respuesta de Chuchi Collado alterando el perfil de sus laterales. El partido empezó a romperse poco a poco. Más desorden y espacios en busca del gol.

El protagonismo rojiblanco le dio a Damián otra oportunidad de empatar tras un centro de Jorge Montes cabeceado por Esteban Lozano. El balón quedó muerto, pero otra vez Alejandro adivinó las intenciones del atacante del Sporting Atlético. Álex Lozano fue el siguiente, por partida doble, en intentar probar al meta antes de unos minutos finales de acoso a la portería de Alejandro con una constante: los centros de Jorge Montes desde la izquierda y los remates de Álex Lozano desde el costado contrario.

Resistió el eje de la zaga del equipo entrenado por Chuchi Collado, con Otia multiplicándose para achicar, Viti metido en todas las disputas y Chuchi Collado formando al final defensa de cinco para aguantar el resultado. La igualada se acarició a cinco del final. Fue Edu el que terminó sacando de cabeza, en línea de gol, un testarazo de Tomás Fuentes para hacer arder la pelea por el primer puesto.

Titánico 1

Llanes 0

Titánico: Javi Álvarez (3); Álvaro Madrid (3), Camblor (3), Barbón (3), Lele (3), Juan Fernández (2), Lorido (2), Jorge Vázquez (3), Abraham (3), Álex Mariscal (2) y Gil Zapico (2).

Cambios: Fonseca (s.c.) por Juan Fernández, min. 71. Nelson Cáceres (s.c.) por Barbón, min. 88. Borja (s.c.) por Lele, min. 88. Cotelo (s.c.) por Abraham, min. 88.

Llanes: Matheutz (2); Álex (2), Rafa (3), Bamba (3), Laine (2), Sergio Ríos (2), Pablo Prieto (3), Luisen (3), Pelayo Pedrayes (2), Fran Pacoli (3) y Pablo Fernández (2).

Cambios: Pablo Álvarez (2) por Laine, min. 46. Juan Cueto (2) por Pablo Fernández, min. 46. Álvaro (s.c.) por Pablo Prieto, min. 76. Néstor (s.c.) por Álex, min. 82.

El gol: 1-0, min. 31: Juan Fernández, de penalti.

Árbitro: Fernández García (Oviedo). Amonestó por parte local a Barbón, y al visitante Pelayo Pedrayes.

Las Tolvas: 280 espectadores.

J. Suárez

Pola de Laviana

Un gol de penalti desequilibró un encuentro muy igualado entre el Titánico y el Llanes, pero en el que el conjunto local tuvo las mejores ocasiones de gol. El comienzo del partido fue bueno, con dos equipos que salieron a por la victoria, con vocación ofensiva. A la media hora, un error de la defensa del Llanes tras una pérdida de balón terminó con Lele ganándole la posición al zaguero Pelayo, que, tras un control orientado del jugador del Titánico, no lo vio venir e, inocentemente, lo derribó. El penalti lo transformó Juan Fernández ajustando el balón a la derecha.

Tras el gol, al filo del descanso, Lele tuvo otra ocasión clara para macar el segundo en un disparo que salió muy ajustado al poste izquierdo de Matheutz.

En el segundo tiempo, el Llanes hizo dos cambios con la intención de igualar la contienda, pero el Titánico supo aguantar bien en defensa y jugar a la contra. La zaga local estuvo muy sólida. De hecho, en el minuto 72, en una contra del Titánico, Abraham a punto estuvo de hacer el segundo gol con un disparo desde dentro del área, pero un defensa del Llanes lo desvió en última instancia.

El Titánico siguió controlando hasta los minutos finales, cuando el Llanes, volcado al ataque en busca del empate, reclamó un penalti que el colegiado no consideró punible.

Esta victoria aleja un poco al Titánico de los puestos peligrosos de la clasificación, con nueve puntos sumados, mientras que frena las aspiraciones del Llanes de acercarse a los lugares de arriba de la clasificación y le deja en la zona templada de la clasificación, con doce puntos.

Condal 0

Avilés Stadium 1

Condal: Javi Torres (1); Natan (1), Marcos (1), Nacho (1), Rober Vigil (1), Ángel (1), Del Río (1), Beneitez (2), Antón (1), Rueda (1) y Wilmer (1).

Cambios: Pakelo (1) por Marcos, min. 55. Robert (1) por Del Río, min. 55. Damián (1) por Wilmer, min. 55. Pelayo (1) por Antón, min. 67. Álvaro Roces (s.c.) por Rueda, min. 85.

Avilés Stadium: Chechu Grana (3); Álex Muñiz (1), Garrido (1), Néstor (1), David Heres (1), Mathe (2), Edu (1), Patxi (1), Dani (1), Óscar (1) y Bryan (2).

Cambios: Óscar López (1) por Dani, min. 67. Manu Rojo (s.c.) por Patxi, min. 85. Pau (s.c.) por Mathe, min. 90.

El gol: 0-1, min. 55: Bryan.

Árbitro: Iglesias Alcantarilla (Gijón). Expulsó al local Nacho por doble amarilla, en el min. 80. Amonestó al local Beneitez, y a los visitantes Óscar, Patxi y Edu.

Alejandro Ortea: 190 espectadores.

A. Martínez,

Noreña

El Avilés Stadium se llevó un duelo directo por la permanencia que enfrentaba a los dos equipos que la pasada temporada se salvaron por la ampliación de plazas en la Tercera Federación. Un partido que estuvo muy igualado, con pocas ocasiones, sin profundidad, y que ganó el Stadium gracias a un gol de Bryan.

En la primera parte, lo más destacable fue un tiro a puerta del local Antón, en el minuto 27, que no puso en dificultades a Chechu Grana. Casi nada más sucedió en este primer acto. La segunda parte fue un poco diferente, ya que salió mejor el Avilés Stadium, que tuvo un par de ocasiones, ganando por dos veces la espalda a la defensa, y en la segunda de ellas Bryan estuvo acertado para batir a Javi Torres. Una acción que comenzó con un saque de puerta de Chechu Grana, peinado por un jugador del Stadium, que habilitó a Bryan para encarar al portero y batirlo.

Tras el gol, el partido volvió a ser aburrido, como en la primera mitad, sin que ocurrieran cosas, hasta el arreón final del Condal, que dispuso de una ocasión clara de Rober, que cabeceó un buen centro de Robert Vigil, ya en el descuento, pero una buena estirada de Chechu Grana, que se erigió en protagonista del encuentro, evitó el tanto local y dio los tres puntos al Avilés Stadium.

El Condal sigue en zona de descenso mientras que el Stadium encadena tres victorias seguidas.

L`Entregu 0

Ceares 2

L`Entregu: Alberto Benito (1); Dani (1), Cristian Ferreiro (1), Kike Fanjul (1); Steven Ospina (1), Borja Prieto (1), Óscar Fernández (1), Diego Tejón (1), Eze (2); Borja Rodríguez (1) y Manu Casariego (1).

Cambios: Velardi (1) por Steven Opina, min. 62. Berto Arias (1) por Manu Casariego, min. 62. Mundaka (1) por Diego Tejón, min. 73. El Milud (s. c.) por Eze, min. 85.

Ceares: Enol (1); David Blanco (1), Aitor Ferrero (1), Pelayo Muñiz (19, David Llerandi (1); Enol San Sebatián (2), Nicolás (1), Mateo Nistal (1), Pablo Ferreiro (1); Camuel Pereda (1) y Ferrari (1).

Cambios: Madeira (1) por Ferrari, min. 60. Kang (3) por Samu Pereda, min. 60. Héctor Zuazua (1) por Nicolás García, min. 67. Óscar Molina (2) por Pablo Ferreiro, min. 86.

Goles: 0-1, min. 78: Kang. 0-2, min. 92: Óscar Molina.

Árbitro: David Vázquez Iglesias (delegación de Oviedo). Amonestó a los locales Manu Casariego y Velardi, y a los visitantes Aitor Ferrero y Kang.

Nuevo Nalón: 200 espectadores.

Alejandro Cepedal

El Entrego

El Ceares venció ayer con lo justo en el Nuevo Nalón (0-2) ante un L’Entregu que fue dominador del balón, pero le costó conectar con la parte de arriba para generar ocasiones.

Aún así, en la primera parte el conjunto local tuvo la única y más clara ocasión en las botas de Diego Tejón, con un disparo centrado que repelió el portero Enol, meta visitante. Al descanso se llegó sin goles y con mucha igualdad y pocas ocasiones.

El encuentro se le pudo poner de cara al L’Entregu en la segunda parte con un penalti cometido sobre Velardi por David Blanco. Cristian Ferreiro lanzó al larguero.

A posteriori, el colegiado anuló un gol local a Berto Arias, tras un buen balón filtrado por Óscar Fernández, que lo dejó mano a mano para su posterior vaselina. Fue un fuera de juego muy protestado por la grada.

El jarro de agua fría llegó en el minuto 78, con Kang, que había salido hace poco, como protagonista. El coreano se quedó solo ante Alberto Benito y lo batió levantando el balón ligeramente ante la salida del portero. Fue un mazazo para los locales, que veían como los gijoneses aumentaban la ventaja en una internada por banda izquierda, que acabó en un pase raso al área pequeña y un remate de Óscar Molina, que libre de marca batió a Alberto Benito y puso el 0-2 definitivo. Desde ahí, no hubo nada más tras un partido muy disputado, en el que L’Entregu dominó, pero no tuvo su día y no logró acumular las suficientes ocasiones para vencer.

Tuilla 2

Praviano 0

Tuilla: Gabri (2); Alburquerque (2), Liam (2), Pablo (2), Jaime Felgueroso (2), Álvaro Pozo (2), Mario Silva (2), Sandoval (2), Dani (3), Chiru (3) y Sergio Flórez (3).

Cambios: Joaquín Peña (1) por Álvaro Pozo, min. 79.

Praviano: Ali (1); Chechu (2), Maikel Busto (2), José Luis (1), Ito (1), Cayarga (2), Juan Menéndez (1), Davis (2), Darío (1), Santa (2) y Fran Martín (2).

Cambios: Dani Lara (2) por Fran Martín, min. 31. Javi Gutiérrez (2) por Darío, min. 67. Pereira (2) por Chechu, min. 67. Vinatea (s.c.) por José Luis, min. 86.

Goles: 1-0, min. 7:_Sandoval, de penalti. 2-0, min. 89:_Mario Silva.

Árbitro: González Redondo (delegación de Mieres). Amonestó a Dani y Chiru.

El Candín: Unos 200 espectadores.

C. San Miguel, Tuilla

El partido fue intenso, dinámico, con un Tuilla que se hizo rápido con el control y que logró una victoria que le mantiene en puestos de promoción. A los siete minutos, un derribo de un defensa visitante a Dani acabó en un penalti que transforma Sandoval. A partir del gol, el Tuilla siguió dominando, sin dar opciones a su rival, con una defensa muy seria. En la segunda mitad, siguió con la posesión el Tuilla y tuvo una ocasión Cayarga. Tuvo el empate Dani Lara, pero Liam sacó el balón de debajo de los palos. Desde ahí, el Tuilla volvió a meter ritmo al partido, sin permitir ocasiones a su rival. En el tramo final sentenció Mario Silva en una jugada personal.

Barcia 2

Caudal 2

Barcia: Illán Flores (2); Enol (2), Hugo (3), Simón (3); Erasmo (2), Manu (2), Cullin (2), Dani (2), Gabri (3), Cordero (2), Josín (3).

Cambios: Castillo (2) por Enol, min. 68. Illán (s. c.) por Erasmo, min. 88. Colunga (s. c.) por Simón, min. 90.

Caudal: Patryck (2); Castiello (2), Isaac (2), David (2), Nacho (2); Pablo (2), Xurde (1), Álex (3), Toquero (3), Álex Menéndez (2) y Miguel (2).

Cambios: Eloy (1) por Nacho, min. 58. Conceiçao (1) por Xurde, min. 58. Allyson (1) por Álex_Menéndez, min. 80. Mario (1) por Miguel, min. 80. Lalo (s. c.) por Isaac, min. 90

Goles: 0-1, min. 11: David. 1-1, min. 48: Gabri. 2-1, min. 74: Simón. 2-2, min. 80: Álex.

Árbitro: Diego Menéndez Riestra (delegación de Gijón). Expulsó al delegado local Dani Cuello (min. 65). Amonestó al local Hugo y a los visitantes Álex, Álex Menéndez y Allyson.

San Sebastián de Barcia: 180 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por Anibal Vázquez, alcalde de Mieres.

César

Barcia

El Barcia empató ayer ante el Caudal (2-2) en un partido muy disputado en el que pudo pasar de todo. Hubo varias ocasiones para los dos equipos, que finalmente se tendrán que contentar con un reparto de puntos.

El Caudal golpeó primero y en el minuto 11, David consiguió el primer gol con un disparo desde fuera del área. A partir de ahí, el Barcia se estiró y logró tener dos ocasiones claras antes del descanso. Primero fue Gabri, que dio al palo, sacando el rechace un defensa en la línea de gol.

En el segundo tiempo otra vez Gabri hizo una jugada individual y logró empatar el partido, con un disparo en semi fallo que no pudo atajar el portero. El juego empezó a ser directo por el estado del campo, que estaba un poco pesado.

En una jugada aislada, Castilla disparó y su tiro salió rechazado por un defensa. Simón la cogió en el borde del área y su tiro cruzado acabó en gol y en ventaja local. A los pocos minutos, Álex remató de cabeza y puso el 2-2 en una buena acción en la que la defensa poco pudo hacer.

De ahí hasta el final tuvo una clara ocasión el Barcia en la última jugada del partido. Dani se quedó solo delante del portero, pero su tiro fue muy flojo y el portero la paró, muriendo el partido.

Colunga 1

Luarca 1

Colunga: Caserta (3); Marco (2),Casas (2), Nuño (2), Keko Roza (2); Awusi (2), Corgo (2), Bogdan (2), Rober (2), Iza (2) y David (2).

Cambios: Salas (2) por David, min. 46. Prendes (1) por Keko Roza, min. 71.

Luarca: Sergio (2); Barra (2), Valero (2), Chechu (2), Miguel (2); Alejandro (2), Carballo (2), Sono (2), Ángel García (2), Cristian (2) e Israel (2).

Cambios: Efrén (1) por Sono, min. 74. Antonio Ferrera (s. c.) por Cristian, min. 82.

Goles: 0-1, min. 19: Israel. 1-1, min. 88: Dani Corgo.

Árbitro: Andrés Aurelio Gonzáles Cueto (delegación de Avilés). Amonestó a los locales Marcos, Keko Roza y Bogdan; y a los visitantes Barra, Chechu y Carballo.

Santianes: 120 espectadores.

José Ángel Toyos

Colunga

Justo reparto de puntos entre el Colunga y el Luarca (1-1) ayer en Santianes en un partido muy disputado hasta el final. El conjunto visitante se logró adelantar en el minuto 19 tras un córner en el que la defensa no acertó a despejar. Israel remató de fuerte disparo al fondo de la red después de varios rechaces y puso el 0-1.

El Colunga se intentó reponer y en la segunda parte, a pesar de que el Luarca empezó mejor, consiguió dominar y tener buenas ocasiones de gol, con varios remates fallidos y acercamientos. El conjunto visitante también tuvo su opción de anotar el segundo.

En el minuto 88, Dani Corgo, después de algún rechace, mandó el balón al palo largo de la portería, haciendo inútil la estirada del portero del Luarca y anotando el empate definitivo tras un partido entretenido.