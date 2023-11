Sonora goleada al Vetusta: crónica del partido

El Vetusta encajó un severo correctivo en forma de manita al caer derrotado a domicilio en el derbi de filiales frente al Rayo Cantabria. Los pupilos de Jaime Álvarez comenzaron el partido de la mejor de las maneras, pues consiguieron adelantarse en el marcador con un tempranero gol de Santi Miguélez antes de que se cumpliera el cuarto de hora, e incluso jugarían una primera mitad bastante correcta.

Pero después de marcar el gol todo iría a peor, y superada la media hora los santanderinos conseguirían remontar el resultado con dos tantos en apenas tres minutos de juego. En el reinicio, un tercer tanto local antes de cumplirse el minuto cinco terminó de hundir por completo a un conjunto asturiano que desaparecería del campo.

De salida se vio un filial carbayón arrollador que en cuestión de segundos se hizo con la posesión del cuero, pasando a generar peligro de inmediato. Así, poco antes de cumplirse el cuarto de hora Xavi Sola la ponía perfecta para que Santi Miguélez tradujera ese dominio en un gol azul.

Después, los de Jaime Álvarez siguieron mandando con puño de hierro y bien pudieron hacer más goles, pero su falta de puntería y una decisión a todas luces desacertada del colegiado anulando por fuera de juego un gol legal de Xavi Sola a la media hora, evitaron que la ventaja se ampliara. Sin embargo, al poco los verdiblancos demostraban el porqué de su condición de invictos en casa y tras una dudosa falta el local Santamaría empataba el partido casi en la primera llegada a puerta de los racinguistas.

Pero la cosa no quedó ahí y tres minutos más tarde, con el ovetense Iván en la banda siendo atendido, el once del entrenador local Ezequiel Loza no perdonaba y Neco Celorio, de gran acción individual, remontaba el resultado para sorpresa de todos los presentes.

De ahí al descanso pocas cosas más sucedieron y ambos conjuntos se marcharon a los vestuarios a la espera de una segunda mitad que se preveía apasionante.

Pero no fue así, porque en el inicio de la segunda parte sólo existiría un equipo sobre el césped, el Rayo Cantabria. En apenas cuatro minutos los locales aprovechaban un despiste de los asturianos y Santamaría hacía el segundo en su cuenta particular y el tercero de los cántabros.

Llega la depresión

Este tercer tanto encajado fue la sentencia definitiva para un Vetusta que a partir de ahí fue una sombra del visto en la primera mitad. Los locales pasaron a jugar con todas las comodidades del mundo y, sencillamente, pasaron por encima de un Vetusta completamente deprimido. Así, las ocasiones locales se sucedieron hasta que al filo de la hora de partido Neco Celorio también conseguía su título de bigoleador anotando el cuarto de los locales.

De ahí al final la imagen del Vetusta todavía empeoró más y a falta de un cuarto de hora un recién ingresado Jorge Delgado ponía el broche de oro firmando la manita para alegría de la parroquia local.