Otia, el sostén del Llanera, primer equipo capaz de ganar al Sporting Atlético en Tercera Federación esta temporada

Un camerunés con una llamativa experiencia en el fútbol asturiano –Langreo, San Martín, Lealtad...– es hoy y ahora el sostén de un Llanera que va a más. "Estoy en un gran momento y se lo agradezco a mis compañeros, porque el sacrificio de todo el equipo está siendo brutal", dice Paul Otia (Ciudad Limbe, Camerún, 1996), que todavía saborea la victoria de su equipo ante el Sporting B (0-1) que rompió la imbatibilidad del líder. El Llanera marcha ahora segundo, a un solo punto de los rojiblancos y Otia tiene parte de culpa por su rendimiento en la defensa. "El Llanera no solo es un equipo, es una familia. Nos estamos ayudando entre todos y tenemos un gran vestuario, ojalá podamos conseguir el objetivo", asegura.

La carrera de este central es cuanto menos llamativa. Otia, el penúltimo de una familia del sureste de Camerún de once hermanos, destacó muy pronto en su país, fue quemando etapas y por mediación de un representante llegó a España en 2018, al Alcalá de Henares. Luego, tras varias operaciones, fichó por el Langreo y desde entonces no se movió de Asturias. Ahora es clave en el Llanera. "No sabía ni decir los buenos días en castellano y los asturianos me acogieron desde el primer día. En Madrid nadie se paraba, nadie tenía tiempo, pero en Asturias la gente es cercana", explica.

Desde su llegada al Principado todo le va rodado. Está adaptado plenamente incluso al clima, del que dice, curiosamente, que es similar al de Camerún. Vecino de Llanera, Otia vive con su mujer y ya tiene dos hijos ovetenses: Adonai, que tiene un par de años, y Elyon, que nació hace apenas dos semanas. El defensa del Llanera tuvo otro hijo anteriormente con la que hoy es su mujer, Clementine Yondo, pero este reside en Camerún.

"Estamos muy a gusto. En Camerún jugaba en las primeras categorías, pero aquí puedo vivir mejor", explica Otia, que busca trabajo para poder compaginar con el fútbol y bromea. "Ahora ya soy padre de familia...". De momento, busca el ascenso con el Llanera. "Vamos a lucharlo hasta el final", dice, sonriente, el líder de la defensa.