El boxeo asturiano descubre a «El Cuate junior», nuevo campeón regional de peso ligero

«Todo empezó hace unos tres años, con un mensaje por Instagram». Agustín García Menéndez era seguidor de Aitor «El Diamante» Nieto, seis veces campeón de España, y se enteró de que el púgil asturiano tenía en mente abrir un gimnasio en Oviedo. «Siempre me gustó el boxeo, mi hermano también pelea y le escribí para saber cómo apuntarme», explica.

Sus maneras parecieron gustarle a Aitor, que empezó a entrenarle hasta llevarle, hace unas semanas, a la conquista del campeonato de Asturias de peso ligero. «Creo que vio madera. El año que viene quiero estar en el Nacional y en dos años dar el salto a profesional, voy a intentar ir a por ello», afirma, a sus 21 años, este mecánico electricista criado en Grado, vecino de Oviedo y con sangre mexicana en sus venas.

«Llevo cinco peleas, todas con victorias, dos de ellas, por KO», dice Agustín, que perdió la oportunidad de disputar este mismo año el campeonato de España por problemas para cuadrarlo con su trabajo en una conocida empresa asturiana afincada en Tiñana. «No faltaré al Nacional del año que viene, seguro. Voy a cuadrar ahí las vacaciones», explica sobre los malabares que exige este deporte para intentar hacerse un nombre a nivel amateur.

Él, de hecho, quiere que cada vez suene más su apodo, el de «El cuate junior», bautismo que tiene mucho que ver con su familia. «Mi hermano Mario ‘Spak’ (ocho años mayor que él), también fue campeón de Asturias. A él le llaman ‘El cuate’ porque nuestro padre (Ángel) es mexicano, así que…», añade. Mario, el segundo de cuatro hermanos, se entrena con él a diario. Dice que saca de él su mejor versión.

«Hice algo de jiu jitsu de pequeño, también jugué a fútbol, en el Mosconia y en el Juvencia, pero nunca me había dado por coger los guantes hasta que con mi hermano me contagió el gusanillo», continúa Agustín, que se confiesa admirador de «Canelo» Álvarez, Ryan García y Floyd Mayweather. A la hora de definir su boxeo, es más de formas que de fuerza. «Soy un boxeador estilista, veloz, me gusta hacerlo guapo», apunta, sin dejar de asumir que le quedan muchos combates por delante en su deseo de ser profesional. «Necesito primero unas treinta peleas y coger mucha experiencia. Estoy dispuesto a ello, me veo cada vez mejor», sentencia.