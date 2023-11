El segundo debut de Juan Gamallo en el Balonmano Base Oviedo: "Volver al lugar donde todo empezó es especial"

Juan Gamallo puede volver a muchos sitios, pero ningún regreso será nunca tan especial como el que experimentó el sábado pasado en Vallobín en el partido que ganaron ante el Mallorca. El portero ovetense, de 36 años, volvió esta temporada al Unión Financiera Base Oviedo, club en el que se formó como jugador de balonmano, pero su debut se hizo esperar más de lo deseado por una lesión en pretemporada. "Me saqué el hombro izquierdo, estoy bien, aunque una luxación de este tipo hay que ver cómo va evolucionando. De momento, ya me he llevado algún golpe y ha respondido bien. Es cuestión también de trabajar la cabeza, el cuerpo reacciona cuando metes la mano, se bloquea", explica sobre su estado físico actual.

El meta ovetense se siente "un poco en pretemporada, cogiendo el ritmo". "No es lo mismo entrenar que competir, me duele el cuerpo y estoy un poco cargado". Dolorido, pero feliz. Así está Gamallo. Y es que, por fin, siente que está en su lugar en el mundo: "Estoy encantadísimo, en Ibiza (donde ha pasado buena parte de esos 17 años de ausencia) he vivido fenomenal, pero para mí Oviedo es el mejor sitio para estar, no hay lugar como este. Es una ciudad cómoda, donde tengo a la familia, a los amigos y toda mi vida".

Por si fuera poco, poder jugar en un club que fue tan importante en su vida, hace que la vuelta a casa sea aún más redonda. "Hace 17 años que salí del club y volver al sitio donde todo empezó, todo con gente conocida, con amigos que ahora están en la directiva, con el mismo presidente (Pepe Rionda) es muy especial para mí. Estoy rodeado por mi círculo de amigos, es un sentimiento que solo se experimenta cuando estás en tu casa, cuando son los amigos de siempre los que van a ver tus partidos".

La carrera de Juan Gamallo ha tenido altibajos, momentos muy buenos y otros tan malos que le llevaron a dejar el balonmano. Siendo muy joven, tras una primera temporada con el sénior del Base Oviedo, se fue a Ibiza, donde estuvo dos temporadas, luego una en el Vinaròs, y después regresó a Asturias para jugar tres temporadas en el Gijón Jovellanos. "Después de esos años en Gijón me pasé un tiempo sin jugar, cinco o seis años, acabé cansado. Ese tiempo lo pasé en Ibiza trabajando, fue una época en Gijón que pagaban tarde y que pensé que para perder el tiempo no tenía sentido seguir", explica sobre esa etapa de su vida.

Pero el balonmano, a pesar de un parón tan prolongado, volvió a llamar a su puerta. "Estaba en Ibiza y me contactó el equipo, que estaba antepenúltimo de Primera Nacional y con el tiempo acabamos subiendo a Plata", explica. Tras esa llamada fueron seis temporadas en el equipo ibicenco. "No me arrepiento de nada", dice sobre todas esas decisiones que fue tomando, siendo la última este regreso a casa. "Ibiza es también un sitio muy especial para mí, donde tengo muy buenos amigos, tengo allí a mi hija. Soy un privilegiado por haber podido vivir tanto tiempo allí", añade el portero del Base.

Pero ahora se centra en un proyecto "serio", el de su equipo, donde ve que "se están haciendo las cosas bien" y para el que pide "paciencia". "Primero tenemos que salvar la categoría, no sirve de nada hablar del ascenso como objetivo", señala. Él, al menos, seguirá parando en su pabellón de Vallobín "mientras el cuerpo aguante".