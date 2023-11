Ferre y Bango, vidas cruzadas en el regreso a La Cruz del derbi gijonés

Pablo Ferreiro Solís (Avilés, 1999) juega de extremo en el Ceares, donde cumple su segunda campaña. Pablo Bango Arduengo (Candás, 1998) ha regresado este año al Gijón Industrial para apuntalar el centro del campo. Ambos se enfrentarán el domingo en el regreso del derbi gijonés a Tercera RFEF tres años después (La Cruz, 15.45 horas). Los dos comparten una singular historia: saben lo que es militar en el bando contrario. "Hay ganas después de tanto tiempo sin jugarlo. Se nota hasta en los entrenamientos", comparten sobre el duelo entre dos clásicos del fútbol gijonés.

Pablo Ferreiro, Ferre, se formó en el Avilés, llegó a Gijón para jugar en el Roces infantil, y pasó por el Sporting cadete y juvenil. En la temporada 2020-21, fichó por el Gijón Industrial. "Me presta volver a enfrentarme a excompañeros como Naya, Borja o Santi. Fíjese que en el último derbi yo jugué con la camiseta del Indus", explica el ahora futbolista del Ceares. Bango se formó en el Vitoria de Perlora, desde el que llegó al Roces en categoría infantil. "Y de ahí, hasta Tercera División en el mismo club", apunta quien se incorporó al Ceares en la 2018-19. "De los que estábamos entonces sólo queda Pelayo Muñiz, el capitán", recuerda de su paso, de un año, por La Cruz.

La suya no es una historia únicamente cruzada. Bango y Ferre dan muestra de su buen rollo, entre otras cosas, porque jugaron una temporada juntos. "Precisamente en el Industrial, en la 20-21", descubren. Hay más. Este verano, Bango manejaba varias propuestas de Tercera y su colega Ferre trató de aclarar su futuro. "Intenté convencerle de que se viniera al Ceares, pero nada", comenta con una sonrisa. "Estuve a gusto en mi primera etapa en el Indus y tenía decidido volver", continúa el candasín, tras admitir que pudo jugar el derbi del próximo domingo con la otra camiseta.

Los dos son unos currantes dentro y fuera del campo. "Soy enfermero de profesión y empecé en junio en un centro de salud de Avilés", explica Ferre. Le ha tocado hacer guardias. "Hago turnos de doce horas durante tres días, algunos me coinciden con día de entrenamiento, así que a veces tengo que entrenarme por mi cuenta", detalla. "Yo estoy opositando para una plaza de gestión del Principado de Asturias. Las mañanas son para estudiar, y las tardes, para entrenarme. Casi me organizo mejor que cuando estaba en la carrera", comenta Bango, licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, Tien tiempo para entrenar incluso a un equipo de la cantera del Vitoria de Perlora. "Escucha, nosotros necesitamos más los más puntos", desliza Bango antes de despedirse. "No, no, que nosotros tenemos que seguir en play-off, que llevábamos un año sin conseguirlo", concluye Ferre.