Ana Isabel Martínez, en la Semana de Montañismo "Ciudad de Oviedo": "Hay que poner a las pioneras del Urriellu donde se merecen"

Ana Isabel Martínez vino a Oviedo ayer a contar la historia de unas mujeres valientes que se atrevieron a probar cosas que hasta ese momento parecían reservadas a los hombres, como hacer cumbre en el Urriellu. Esta profesora leonesa de Música y Geografía, que ha hecho esa misma cumbre 102 veces, cerró la Semana de Montañismo "Ciudad de Oviedo" contando a los asistentes al Palacio de Congresos de Oviedo la historia de las 42 primeras mujeres de las que se tiene constancia que lo lograron, "en años difíciles y complicados".

Las primeras, en 1935, fueron dos mujeres de Caín (León), María Isabel Pérez y Teófila Gao: "Eran nietas del ‘Cainejo’ (el primero en hacer cumbre en el Urriellu junto a Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa)", explica Ana Isabel Martínez, para quien se trata de una historia que merece ser conocida: "Alfonso Martínez, que era el guía por excelencia, tenía mucha relación con el Club Peñalara, de Madrid, y escuchó que Margot Moles, que fue una de las deportistas más importantes de España, había sido animada a intentar hacer cumbre en el Urriellu y se fue a Caín y contó que esta mujer tiene intención de venir a subirlo. Y estas mujeres se adelantaron y lo suben antes".

La primera en hacerlo fue María Isabel Martínez, con 18 años, y una semana después su prima Teófila, con solo 15. "María Isabel lleva cuerda pero más que por seguridad como quitamiedos, mientras que Teófila lo hace a pelo con su padre y dos vecinos de Bulnes", explica esta montañera leonesa, que no se cansa de resaltar el mérito de estas dos pioneras: "Me quito el sombrero, vaya arrojo, vaya valor, no quiero imaginar la ropa que llevarían, supongo que irían descalzas, cuando me las imagino subiendo... pero es que bajando, me parece ciencia ficción lo que lograron".

Y es que ella misma, que hizo cumbre allí por primera vez en 1985, sabe las dificultades que había: "Cuando yo empecé no había ropa de montaña específica para mujeres, había que comprarse la talla más pequeña y adaptarla". Esa experiencia, la de su primera ascensión, fue algo que le cambió la vida: "Hice varios deportes, atletismo, balonmano, baloncesto, natación, pero mi madre, que era de Babia, me transmitió el gusto por la naturaleza y en 1985 César de Prado me invitó al Naranjo, yo pensaba que iba solo a verlo, me llevé una sorpresa, solo llevaba una mochila llena de ignorancia y cuando me di cuenta tenía la cuerda puesta atada a mi compañero; se me abrió un mundo nuevo desde el punto de vista interior". Desde entonces, no ha parado de hacer cumbres por todo el mundo. Ni ha dejado de volver al Urriellu.