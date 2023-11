El Balonmano Vetusta de Oviedo solicita disponer de algún espacio para que se entrene la cantera

El Club Balonmano Vetusta ha ido creciendo desde su fundación hace trece años hasta la actualidad. Lo ha hecho con un primer equipo que desde hace tres temporadas compite en el grupo B de Primera Nacional, del que ahora mismo es octavo, y con la formación de un segundo equipo, que juega en Segunda Nacional. Pero también con unas categorías inferiores que, según el presidente del club, Eduardo Valdés, están formadas por 150 chavales.

El problema de la entidad ahora mismo no está en sus equipos sénior, para los que no tienen queja ni por el lugar de entrenamiento ni por la subvención que reciben, sino con la ausencia de un lugar para entrenarse y de un apoyo económico municipal para sus categorías inferiores. "Como club, nuestros equipos de categorías inferiores no tienen polideportivo como sí lo tienen otros; por poner un ejemplo, nuestro infantil se entrena en el Colegio Público Germán Fernández Ramos, en una pista de hormigón, siendo el balonmano un deporte de contacto", explica el presidente del club carbayón.

La consecuencia es el abandono de algunos de estos chavales o del club o incluso de la práctica de ese deporte: "Han abandonado 12 niños de categoría infantil que o lo han dejado o se han ido a otros deportes o a otros clubes, incluso uno de ellos se fue a jugar a un equipo de Gijón", señala Eduardo Valdés. La forma que tiene el club de encontrar un espacio para sus categorías inferiores es meterlos en los colegios donde tienen escuelas: "Tenemos que meter ahí a los federados porque no tenemos otro sitio donde llevarlos, hace poco hicieron obras en el Germán Fernández Ramos y tuvimos que entrenar en un soportal". La respuesta del Ayuntamiento, según Eduardo Valdés, es que "no hay polideportivos en Oviedo".

El otro problema que tiene el Vetusta con su cantera es la subvención, puesto que, según el presidente del club, "la fórmula matemática por la que se dan las subvenciones a las escuelas deportivas se multiplica con respecto a lo del año anterior y nosotros no recibimos nada en los seis años que llevamos con las escuelas". Valdés explica que no piden "ninguna burrada" sino "ir entrando" y que "se ajuste" en función de la cantidad de jugadores de formación que tienen en su entidad.

Eduardo Valdés añade que igual que se queja de la ausencia de ayudas para los equipos de cantera "hay que decir que estamos contentos con la subvención para el primer equipo sénior, es justa, está bien". Un primer equipo que juega hoy (18.30) en el polideportivo de La Florida ante el Salamanca. Pero eso no impide que tengan un problema a la hora de aumentar la familia del club: "El problema que tenemos es la escuela, con esta fórmula nunca vamos a entrar a tener una subvención y así se nos dificulta crecer tanto por la ayuda como porque hay clubes que entrenan en polideportivos y nosotros seguimos en las pistas de los colegios; solo pedimos un poco de ayuda para ir creciendo".