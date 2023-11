Boissevain, refuerzo interior del Tartiere Auto Gijón Basket para mejorar en la Liga EBA

El Tartiere Auto Gijón cerró ayer su primer fichaje, esta misma semana tal y como había previsto su director deportivo, Chus Poves. Se trata del ala-pivot holandés Sebastiaan Boissevain, un 2,05 versátil de 26 años y con experiencia en la Liga EBA ya que hasta ahora estaba jugando en el Vitaly La Mar Badajoz y que también tiene pasado en la liga universitaria de Estados Unidos.

Boissevain jugó esta temporada cinco partidos con el conjunto extremeño en los que anotó 32 puntos y capturó 29 rebotes, además de dar 6 asistencias. La pasada temporada también jugó en esta categoría en las filas del Tobarra de Albacete, con el que anotó 138 puntos y capturó 108 rebotes. Entre los años 2016 y 2018 militó en la universidad de Maine at Presque Isle y entre 2019 y 2022 en la Laurentian University de Canadá.

En el club gijonés confían en que su presencia sirva para cambiar la marcha del equipo gracias a su versatilidad ofensiva y a su capacidad defensiva y reboteadora. Boissevain será el primero de los dos refuerzos previstos por Chus Poves, aunque la llegada del segundo parece que aún se demorará.

Con Sebastiaan Boissevain ya en Gijón, el Tartiere Auto Gijón afronta este fin de semana su visita a la cancha del Obradoiro (mañana, 17 horas), en la que el nuevo refuerzo podría debutar, si bien sin apenas conocer a sus nuevos compañeros ni por supuesto los sistemas de juego. Lo que es seguro es que estará con el equipo en Santiago de Compostela para acelerar la integración en el equipo y dadas las carencias interiores del mismo no es descabellado prever que incluso tendrá algunos minutos.

El Obradoiro es filial del equipo de ACB que entrena Moncho Fernández y cuenta con una plantilla de jugadores muy jóvenes pero de calidad y que juegan sin presión. Su juventud les hace un tanto imprevisibles y lo mismo pueden jugar a un gran nivel que tener importantes lagunas.

El Tartiere Auto Gijón, cada vez con menos ausentes por lesión, tratará de mejorar sus prestaciones y a buen seguro que peleará por romper su prolongada racha de derrotas. Por delante tiene una serie de partidos ante rivales directos en la parte baja de la clasificación.

El Círculo, a prologar su racha

El Círculo Gijón busca ante el Zamora (20 horas) su séptima victoria consecutiva para mantenerse en la lucha por las primeras posiciones de la clasificación en su grupo. A priori los gijoneses son favoritos dado su buen momento de forma y que el conjunto castellano marcha por la zona baja e inmerso en una racha de cinco derrotas seguidas. Nacho Galán recupera a Álex Morchón, por lo que tendrá a los dos bases a su disposición. Para el técnico gijonés, "el Zamora solo ha ganado un partido, pero no será fácil como no lo es ningún equipo en esta categoría". Por eso advierte que "confianzas cero" y confía en "una concentración al cien por cien" de toda su plantilla. Para Galán, "el Zamora seguramente no es el equipo con más talento de la categoría, pero tiene varios jugadores con un físico muy importante que defienden y rebotean muy bien, así que hay que estar preparado para luchar contra eso". El factor cancha y el apoyo de la afición ayudarán a prolongar la racha.