El Avilés, de mal en peor

Es muy pronto para emitir informe definitivo, pero, de momento, los primeros diagnósticos parecen determinar que los pinchazos del "fórmula" no eran cosa del conductor, sino del responsable del departamento de recambios. Al menos, así lo determinaron los tifosi, tanto viscerales como moderados, al término del partido de ayer: "¡Vidales, dimisión!, ¡Vidales, vete ya!".

En el estreno de Sánchez Murias como cuadragésimo séptimo entrenador del Real Avilés Industrial –ramillete de visagras incluido–, se revivió una trama, la del pasado 23 de marzo, no apta para supersticiosos: mismo visitante, Rayo Cantabria; mismo árbitro, el orensano Fernández Rodríguez; mismo goleador santanderino, Jorge Delgado; mismo resultado, 1-2; y mismo momento de la puntilla, en el último minuto. Pero no, si el Real Avilés se encuentra en puestos de descenso tiene que ser por algo más tangible, no por cuestiones de superstición.

Por lo visto en los primeros 20 minutos, parecía que una las expresiones más facilonas y falsarias del mundillo –a entrenador nuevo, victoria segura– podía hacerse realidad. El equipo comenzó muy activado y, a la media docena de minutos, un dilatado ataque posicional, de derecha a izquierda, proseguía con centro de Alorda, defectuoso despeje de Marco Carrascal (el central cántabro pedía falta de Claudio Medina) y control de Joel del Pino, que colocó el balón con toda la intención, raso y pegado a la base del poste, superando la estirada de Álvaro Jiménez. Por fin, desde su llegada, el grancanario se estaba dejando ver y, otros 6 minutos después, volvía a ensayar un disparo que ahora se encontraba con el poste. Sin solución de continuidad, Claudio rozaba el segundo gol con un remate de cabeza que estremeció al guardameta cántabro.

Nueva lesión de Cortina

Rebasado el ecuador de la primera parte, un hecho que lamentablemente se está repitiendo en demasía pudo influir en el cambio de rumbo del partido. Edu Cortina, que reaparecía tras dos meses de ausencia, enfilaba el túnel de vestuarios, y ya van tres veces esta temporada, sustentado a hombros de las asistencias. Con la contienda relativamente pausada, un centro de Mario Jorrín era cabeceado a la red por Jorge Delgado. Fue un golpe duro; primero, porque los blanquiazules habían sabido anular al tridente (los 14 goles de Nico Celorio, Álvaro Santamaría y Jorge Delgado) de un filial racinguista que no había hecho nada en ataque; y segundo, porque, al filo del descanso, no había espacio para la reacción inmediata.

En los compases iniciales de la segunda parte, los rayistas, que seguían pululando sin ningún alarde, reclamaban posible penalti sobre Álvaro Santamaría, mientras al Real Avilés ya se le veía en versión desmejorada. Davo Fernández, recién incorporado en sustitución de Alorda, ponía un balón que Claudio Medina, de cabeza y en parábola, remataba al travesaño, acción que amedrentó a los jóvenes del Racing. Khvedelidze, a quien poco a poco se la va notando más suelto, ponía a prueba a Álvaro Jiménez y un remate al limbo de Pablo Espina fueron opciones que no prosperaron, todo lo contrario que la de Isaac Obeng, fulgurante durante un carrerón de 70 metros en el que, tras arrancar las pegatinas de todos los blanquiazules, sorteaba al desesperado Álvaro Fernández. El día que el Real Avilés disputó su partido de Liga número 1.500, las alarmas quedaron encendidas.