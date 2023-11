La embajadora asturiana del canicross: la ovetense Cristina Fernández, tercera en el Mundial de Leipa (Alemania), en su cénit deportivo

Es muy difícil que la ovetense Cristina Fernández Pérez responda al teléfono si no has quedado con ella previamente. No es dejadez ni desinterés, sino una absoluta ausencia de tiempo. Esta fisioterapeuta de Oviedo tiene un negocio y una familia que atender al mismo tiempo que desarrolla una carrera deportiva que cada vez la sitúa más arriba en una especialidad quizás poco conocida, pero cada vez más practicada.

Cristina Fernández, junto a su perro "Coco", quedó recientemente tercera en el Mundial de canicross (deporte que consiste en correr unido a tu perro) que se disputó en Leipa (Alemania). Ella se había marcado el objetivo de acabar entre las diez primeras y superó por completo las expectativas. "La verdad es que fue muy emocionante. Salimos sextas, se corre en dos días y el primero acabamos cuartas, a dos segundos de las terceras, y me dije que el domingo tenía que ir a por todas y le saqué ocho segundos a las terceras". La dupla que quedó primera, la eslovaca Lucia Pelikánová y su perro "Akim", era "de otro planeta", explicaba Cristina, pero la segunda (la británica Sarah Gillam y su perro "Sonic") quedaron a una distancia razonable. En esta competición participaron otros deportistas del Celtastur Mushing de Llanera, el mismo club de Cristina, sin expectativas de acabar tan arriba, pero que terminaron muy satisfechos con la experiencia. Sergio Escribano y su perro "Celda" acabaron 44.º. Mientras que las jóvenes Valeria Cordero, con su perra "Baddy", y Eva Gutiérrez, con "Nuca", acabaron 25.ª y 11.ª respectivamente. Entre las mejores La ovetense reconoce que desde entonces ha recibido "un montón de felicitaciones, del club, de los amigos, de la familia". Y es que este resultado, reconoce, "supone entrar por la puerta grande" y demostrarse a sí misma que está entre las mejores no ya de España sino del mundo. Este deporte tiene dos mundiales porque hay dos federaciones diferentes que lo regulan y eso supone que muy pronto va a volver a medirse a algunas de estas rivales con las que se encontró en Alemania. En este caso será en Ólvega (Soria) entre hoy y el domingo 26. "Hay menos gente en este Mundial, está más seleccionado por países. En el otro está más abierto, vienen rivales muy importantes y va a estar competido", explica Cristina Fernández. Para la deportista ovetense una de las claves de la evolución que está teniendo en sus resultados está en "Coco", que está "más fuerte y más rápido", aunque reconoce que ella también se lo ha trabajado bastante: "Tuve una mejor preparación". Todo ello hace que vaya al próximo Mundial sin presión pero con objetivos aún más ambiciosos. "El esfuerzo tiene recompensa, me voy sintiendo mejor, tengo el apoyo de la Federación Asturiana de Deportes de Invierno, que nos ha ayudado mucho; el de la Federación Española... Iremos a Ólvega con muchos nervios, pero iremos a por todas. Si en el anterior me marcaba estar entre las diez primeras, ahora voy a por top cinco". Eso sí, su podio en el Mundial ya es para siempre. "Eso no me lo quita nadie".