El nuevo Ceares coge carrerilla: el equipo de Gijón lleva tres victorias seguidas y está en promoción de ascenso en Tercera Federación

El Ceares ganó (2-0) el domingo al Gijón Industrial un derbi que concentra toda su rivalidad en el terreno de juego y que, fuera de él, es un partido entre dos clubes amigos que tratan de navegar lo mejor posible por la complicada Tercera Federación asturiana. Al Ceares, de momento, las cosas le están yendo mejor, ya que va cuarto, puesto de promoción de ascenso, mientras que el Industrial es antepenúltimo, en zona de descenso.

Al frente de este Ceares, que está temporada ha emprendido una renovación casi total, está Jorge Menéndez, entrenador ovetense que disfrutó de un derbi "entre dos clubes con muy buena relación": "No hay animadversión entre las aficiones, los clubes tienen convenios y acuerdos; es más una fiesta que otra cosa", explica. Esta claro que para su equipo la fiesta fue mayor, puesto que esa victoria es la tercera consecutiva, lo que respalda el trabajo de este joven entrenador de 38 años.

El técnico, que debutó en la categoría la pasada temporada, dirigiendo al Lealtad las 14 últimas jornadas, está disfrutando del equipo y de su afición: "En casa hay muy buen ambiente y a los partidos de fuera también suele ir mucha gente, a veces incluso va un autobús, a Luarca fue uno y a Barcia también quieren ir; la gente se lo pasa bien". Para Jorge Menéndez no hay "ninguna clave" para el buen momento que atraviesa el equipo gijonés: "Es la evolución del equipo, el club hizo un cambio sustancial la pasada temporada tanto en la plantilla como en la idea de juego, prácticamente se empezó de cero, con gente nueva y joven, nos ha costado coger el tono pero ahora estamos en una dinámica positiva en la que parece que todo nos va a favor".

El técnico ovetense llegó al equipo "con la planificación decidida" y con el objetivo de "la salvación": "Me dijeron que a ser posible intentar clasificarnos para la Copa Federación, pero sobre todo tener un año tranquilo", añade. Objetivos que no han cambiado a pesar de este buen momento por el que atraviesan: "Nosotros no cambiamos la perspectiva, esto aún puede dar muchas vueltas, estamos calculando los puntos que necesitamos para no acabar entre los tres últimos, que están sobre los 40, y ya llevamos la mitad; si lo conseguimos antes pues ya pensaremos en otra cosa".

Jorge Menéndez tiene una apuesta de fútbol que trata de conjugar con la realidad sobre todo de los campos en los que tiene que jugar su equipo: "Me gusta que mi equipo sea protagonista, que tenga el balón, que lo juegue con criterio, apretar delante... pero esto es Asturias, los campos están como están y te tienes que adaptar". A pesar de todo, el técnico quiere que sus equipo sea "reconocible" y hacer "cuantas más cosas bien, mejor".

Un entrenador que jugó algo, pero sin llegar a ser futbolista, que empezó a entrenar en el Vallobín, pasó por las categorías inferiores del Oviedo, por el juvenil de División de Honor del Covadonga y que ahora prueba en un club especial, el Ceares, disfrutando del apoyo incondicional de La Cruz.