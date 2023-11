La campeona de la Copa América que vino a Villaviciosa a jugar en el Rodiles de fútbol sala, un equipo recién nacido que está a un paso de la élite

Decir Grupo El Gaitero Rodiles es decir Paula Alonso. La capitana del equipo de fútbol sala femenino de Villaviciosa, su localidad natal, lleva en el club desde el día uno de su fundación, hace apenas ocho años. Por aquel entonces, no existía en Asturias una liga en la que pudieran competir, por lo que tuvieron que hacerlo en Cantabria, desde donde consiguieron el ascenso a una Segunda División que hoy lideran.

Alonso jugaba al fútbol en el Real Oviedo Moderno cuando recibió la propuesta de unirse al naciente Rodiles. Suponía pasar del equipo de fútbol femenino más importante de la región a uno aún por alumbrar y que implicaba, además, cambiar de disciplina. Pero Santiago Tuero, precursor del proyecto y entrenador del equipo desde su fundación, no tardó en persuadirla. "Santi me comentó la idea. Me llamaba la atención el fútbol sala y, además, me atraía la idea de jugar en un equipo local. Para mí es un orgullo representar a Villaviciosa", expone Alonso, satisfecha con el crecimiento sostenido del Rodiles ("vamos a más año tras año") y optimista con las opciones de conseguir un ascenso a Primera División que pasaría, obligatoriamente, por ganar un playoff en el que se enfrentan los cuatro mejores de cada uno de los tres grupos en que se divide la categoría y que el Rodiles ya ha disputado en dos ocasiones: "Todos los años digo que veo clarísimo lo de subir, pero hay que tener los pies en la tierra, porque la Segunda es muy exigente y en una eliminatoria te puede ganar cualquiera".

El alma máter del Rodiles es Santiago Tuero. "El equipo masculino tiene veinticinco años –relata–. Me motivaba entrenar, y se me ocurrió que esta podía ser una buena manera. En su momento, organizábamos torneos masculinos y femeninos, y vi que había chicas con ganas de jugar, y eso me animó". En la actualidad, sumando la primera plantilla y las categorías inferiores, el Rodiles cuenta con sesenta jugadoras, una cifra inimaginable hace no tanto tiempo cuyas causas son multifactoriales, empezando por el propio éxito del primer equipo y abarcando, también, el auge del fútbol femenino, campeonato del Mundo mediante. "Cada vez más chicas se animan a jugar", celebra Tuero.

El crecimiento del Rodiles ha sido tal que ha traspasado fronteras, hasta el punto de reclutar talentos internacionales del calado de Jane Marques. Campeona de la Copa América con Brasil, Marques llegó a Villaviciosa procedente del Poio pontevedrés. Lleva en España desde 2019, pero aún pervive en su juego la pulsión carnavalesca del fútbol brasileño. "Aquí todo es más físico, más táctico y más ordenado, pero a mí me gusta mucho regatear y buscar el uno contra uno", asegura, plenamente adaptada a la vida en una Asturias de la que aprecia especialmente su "tranquilidad": "Aquí se vive muy bien".

Aunque quedan muchos meses de temporada por delante, Tuero no puede evitar fantasear con alcanzar la élite del fútbol nacional, "la mejor liga del Mundo", y poder proclamar que, en efecto, tuvo una idea de Primera División.