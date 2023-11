El "Oly" quiere continuar su crecimiento "de la mano de nuestra cantera"

El "Oly" quiere seguir creciendo con los de casa. El Club Natación Santa Olaya presentó ayer a toda su sección de natación en una imagen símbolo del pistoletazo inicial de la temporada. Muchos rostros de ilusión y el convencimiento de seguir avanzando "en el cambio de modelo iniciado hace tres años, basado más en el trabajo con nuestra cantera". Es el mismo tiempo que lleva al frente de la dirección técnica Antonio Oliveira. "Las chicas infantiles fueron campeonas de España 4x200 la pasada campaña y subcampeonas en el 4x100. Estamos dando pasos. Ahora buscamos que los resultados del primer equipo den un salto cualitativo. Tener más presencia a nivel nacional", afirma quien lidera en la pileta "a unos 180 nadadores", al margen del equipo máster.

Foto y a seguir trabajando. El Santa Olaya cuenta ya con competición importante a la vuelta de la esquina tras semanas de entrenamientos para afrontar con garantías las competiciones de invierno. Este fin de semana se disputa la Copa de Asturias absoluta, un buen escenario "para medir cómo podemos estar de cara a la Copa de España". Es ahí donde se fijan alguno de los primeros retos ambiciosos de una nueva campaña en la que Antonio Oliveira quiere repetir los éxitos del pasado curso y conseguir "un poco más".

"Nuestro objetivo es que el primer equipo, a las competiciones que vaya, haga el mejor papel posible siempre", explica Oliveira sobre maximizar las habilidades de la siempre talentosa cantera del "Oly". Lo hace antes de abordar las metas para la Copa de España, sin sede fijada aún para su disputa mediado el mes de febrero. "Estamos en Primera División, y nuestro objetivo es consolidarnos ahí e intentar acercarnos a los puestos que dan acceso a División de Honor. El ascenso tiene que ser el objetivo en alguno de los próximos años", detalla.

Ahora, el Santa Olaya se centra en pulir a un grupo de nadadores tremendamente joven. "Estamos hablando que, en chicas, la edad media del equipo para la Copa España está entre 16 y17 años. Una media baja. En chicos tenemos un conjunto algo más veterano, con una media de 19 y 20 años, pero nada en comparación con los rivales que pelean por ascender. Estoy seguro que en dos o tres años más tendremos un equipo más fuerte", subraya.

El Santa Olaya también pone en valor el esfuerzo asumido durante unos últimos años en los que la pandemia y la crisis económica han castigado con severidad a muchos clubes de natación. "La natación en Asturias no pasa por su mejor momento. Eso es un hecho. Han desaparecido clubes importantes de la región, y otros han visto muy afectada su actividad. Estamos muy por debajo de otras comunidades, y no me refiero a gigantes como Madrid o Cataluña, sino otras que teníamos a nuestro nivel no hace mucho tiempo. Es por eso que necesitamos hacer un esfuerzo entre todos. Si queremos crecer como club, también necesitamos que mejore la natación a nivel regional", reivindica Oliveira.