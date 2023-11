Soler conquista Asturias

Cuando Yolanda Soler (Madrid, 1971) era una niña abrieron un gimnasio muy cerca de su casa y su padre le hizo una pregunta que a la postre cambiaría su vida: "¿Quieres hacer judo?". La respuesta fue obvia –sí rotundo– y las consecuencias de aquello todavía se notan hoy. Soler, medallista de bronce en Atlanta en 1996 y bronce en el Europeo Absoluto de Judo de Oviedo en 1998, está pasando unos días en Asturias que difícilmente olvidará, al cumplirse las bodas de plata de este último evento que puso fin a su carrera internacional. "Estoy muy agradecida por este fin de semana, el recibimiento ha sido fantástico por parte de la gente y tengo que destacar el cariño de todo el mundo. Para mí ha sido un gusto estar aquí", explica Soler, que ayer no paró: por la mañana, clase especial de tres horas a jóvenes alumnos en el gimnasio Oviedo Sport; por la tarde, charla coloquio en el auditorio Príncipe Felipe como aperitivo de la gran gala de la Federación Asturiana de Judo, que homenajeó a más de medio centenar de judokas asturianos, "medallistas nacionales e internacionales durante los últimos doce meses".

Soler, figura importante ayer, no es una novata en Asturias. De hecho, vivió tres años y medio en la región, cuando entró a formar parte del cuerpo técnico del Judo Avilés durante varias temporadas. Ayer tuvo tiempo para rememorar sus inicios ante un público expectante. "Lo mío con el judo fue un flechazo en toda regla, porque era de las que me apuntaba a todos los deportes. Antes de cumplir quince años muchos profesores me decían que tenía cualidades y elegí solo el judo. En su momento no supe lo que iba a significar en mi vida", relata. ¿Por qué las artes marciales? Soler lo tiene claro. "Me gustan más los deportes individuales por el esfuerzo, por la dureza y por las características. Me aporta mucho en mi vida y además me ha permitido conocer mucho mundo", recalca.

En la charla de ayer la madrileña afincada en Pamplona hizo una defensa férrea de su disciplina y su futuro. "Muchas veces escuchamos que el judo no es un deporte mayoritario, pero si nos vamos a las cifras tenemos un número de licencias muy grande, aunque quizá nos falte difusión. Haberme dedicado profesionalmente a esto ha sido un privilegio con pocos sacrificios".

Soler mira con cierta nostalgia a los tiempos pasados. "Ahora hay mucho talento y gente joven dispuesta a sacrificarse por el judo, pero es verdad que echo de menos la garra de antes y la capacidad que teníamos de hacer judo simplemente por el hecho de hacerlo. Todavía hay jóvenes así, pero cuesta encontrarlos. El judo me ha dado mucho: vivencias, poder tener la mente abierta y una carrera deportiva llena de momentos que te marcan", recalca.

Hoy, Supercopa en Gijón. La agenda de Yolanda Soler no se detiene, ya que hoy tendrá lugar la Supercopa de España junior de Gijón en la que, según traslada la organización, habrá más de 400 judokas en el Palacio de Deportes de La Guía.