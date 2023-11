Marco García Brandido, del La Cerezal, en un tiempo de 37:47 minutos, y Jéssica López Viejo, del Ciudad de Lugones, en 43:31, se impusieron con autoridad en la 44.ª edición del Cross Popular "Villa de Gijón" que organiza el Patronato Deportivo Municipal y el club Atlético Gijonés con una participación de 1.200 atletas. Marco y Jéssica dominaron con claridad en sus respectivas categorías, entrando destacados en la meta tras el recorrido habitual de 12 kilómetros por las calles gijonesas.

En la prueba masculina, tras Marco se clasificaron Bruno Argüelles, del Piloña Deporte, y Borja Martínez, compañero de club del vencedor. Marco se mostró muy satisfecho de la victoria: "Desde el inicio nos destacamos un grupo de cuatro hasta que aproximadamente en el kilómetro cuatro sabía que había una pequeña cuesta, decidí tirar y me separé y hasta el final", indicó el vencedor, que participó sabiendo que "podía pelearla, pensar que iba a ganar era pretencioso, pero sí que podía estar en la pelea". Para él era su segunda participación y no tuvo problema en asegurar que "el circuito es espectacular, es uno de mis sitios preferidos para correr, me encanta este cross y la Media Maratón". Marco García estará en una de las San Silvestres, aunque de momento no ha decidido en cuál de ellas: "Vivo en Oviedo, pero soy de Villablino y las fiestas las suelo pasar allí. Alguna haré, pero de momento no sé cuál".

Por su parte, Jéssica López también se impuso con autoridad sobre Patricia Álvarez, del Universidad de Oviedo, y María García, también del equipo universitario, que la acompañaron en el podio. Para la ganadora también era su segunda participación, en la del 2022 acabó segunda y en esta ocasión logró la victoria y además mejorando su tiempo, lo que le produce especial satisfacción. "Me encontré mejor de lo que esperaba para ser mi primer cross de la temporada" confesó a su llegada. "No sé qué le pasó a María en el primer kilómetro que se quedó atrás y tiramos Patricia y yo, que mantuve el ritmo. A partir del kilómetro 6 o así me distancié, aunque vi que ella seguía como a cien metros", comentó la ganadora, que al igual que Marco se mostró encantada con el circuito: "Es muy llano con alguna pequeña bajada y subida, pero se hace muy bien y además siempre hay mucha gente animando". Jéssica tampoco tiene muy claro qué San Silvestre va a correr el último día del año.

Paralelamente también se disputaron carreras para las categorías menores, en las que se registró una participación de 300 atletas.