El entrenador de fitness Domingo Sánchez avisa: "La educación física está desactualizada en el colegio y no se le da importancia en casa"

Domingo Sánchez (Almendralejo, Badajoz, 1973) es un referente en el campo del fitness y la preparación física. Encontró la tranquilidad en Pesquerín, un pequeño pueblo en el concejo de Piloña, desde donde imparte cursos online desde hace seis años. Muy activo en redes sociales (@domingosanchez_ en X, antes Twitter), es especialmente crítico con la forma de la sociedad de relacionarse con el deporte.

–La verdad es que sí (se ríe). Existe una visión clásica del fitness de musculación, y no va solo de ganar fuerza sino de cómo a través de los ejercicios puedes mejorar el patrón postural y tus habilidades mecánicas para tener una mejor calidad de vida, ahora que todos pasamos muchas horas sentados. Mucha gente va al gimnasio y se expone a lesionarse por hacer los ejercicios con una mala técnica. Y en pilates, por ejemplo, parece que todos los ejercicios son buenos, y no siempre es así.

–Dice que pasamos muchas horas sentados. ¿Cómo se combate contra eso?

–Es la pregunta clave. Todos tenemos ciertos problemas de espalda o de postura. Lo que podemos hacer es intentar que esa posición sea lo más correcta posible y que los ejercicios que hagamos intenten compensar todo el tiempo que pasamos sentados, y ahí cobra importancia no ejercitarnos sentados. Si vamos al gimnasio y hacemos ejercicios de fuerza sentados, mal vamos: hay que luchar contra la acción de la gravedad, ese es el gran influyente. En las culturas orientales no abusan tanto de la silla y allí la prevalencia de problemas de espalda es mucho menor.

–¿Es tan frecuente que la gente se lesione por realizar los ejercicios sin la técnica correcta?

–Tenemos una cultura de la actividad física heredada de décadas anteriores. Aquí empezamos con la musculación y el culturismo y ahí seguimos, con grandes gimnasios en los que hay muchas máquinas de fuerza, algo de cardio y clases, como en los 90. Hay un modelo de culturismo que deberíamos cambiar o, al menos, ofrecer otras opciones. El auge del crossfit se debe a que es la única alternativa al gimnasio de musculación. La gente entrena por imitación y no por fundamentación.

–¿Se imparte correctamente la asignatura de Educación Física en los colegios?

–Está desactualizada. Es una asignatura sin peso a nivel curricular, es como "bueno, hacemos deporte, nos divertimos y ya está". Hay otros países en los que está mucho más actualizada y la gente sale del instituto sabiendo entrenar, ¡y aquí salimos sin saber hacer ni un buen calentamiento! Y no es solo cosa de los colegios, ojo, sino que en casa no se le da la importancia que merece: los padres también debemos inculcar esa cultura a nuestros hijos, que usemos el deporte como un medio educativo y no recurramos tanto a la tablet.

–En una región tan envejecida como Asturias, ¿juega el deporte un papel si cabe más relevante?

–No solo aquí, sino que la población en España está cada vez más envejecida. Mucha gente mayor es más consciente que la gente joven de la importancia de hacer ejercicio, de moverse: si vas a un gimnasio por la mañana, verás mucha gente mayor haciendo ejercicio. El problema es que mucha gente se da cuenta pasados los cincuenta de que debe empezar a hacer deporte, y ahí ya es tarde. Muchos jóvenes no hacen deporte y la obesidad comienza a manifestarse cada vez en edades más tempranas, y eso es algo que viene de casa: los padres deben cuidar de la alimentación de sus hijos e inculcar una cultura del deporte.

–Dígame un mito en torno a la práctica deportiva que le gustaría erradicar.

–Uf, hay muchos que veo en redes sociales que me dan urticaria (se ríe). Pero el que más tirria me da es el "no pain no gain", sin dolor no hay beneficio. La gente piensa que para estar en forma tiene que entrenar hasta terminar exhausto, y eso se puede dar en deportistas de alto rendimiento, pero en una práctica deportiva normal eso no es sostenible. Ese mantra está muy bien para las películas, pero nada más.