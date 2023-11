El Llanera los marca de 3 en 3: nadie mete más goles que el equipo del Pepe Quimarán

El Llanera es en estos momentos el equipo con más gol de España. El conjunto del Pepe Quimarán tiene un promedio de tres tantos por partido, un total de 36 en 12 encuentros. Tanto el promedio como el número de goles es el más alto de todas las categorías nacionales, que son las que van de Tercera Federación a Primera División (un total de cinco categorías). El equipo llanerense lleva 10 victorias y 2 derrotas, pero es que hasta en las derrotas el equipo de Llanera asegura goles, como en la que sufrió en su campo ante el Titánico (2-4).

Los registros del equipo que entrena Chuchi Collado están muy por encima de sus más inmediatos perseguidores en este ránking goleador. El que le sigue más de cerca es el Juventud Torremolinos, del grupo IX de Tercera, en el que están los equipos de Andalucía Oriental y Melilla, que lleva 32 goles en 12 partidos (una media de 2,66). A continuación están el Castellón, del grupo II de Primera Federación, con 34 goles en 14 por partidos (2,4); el Girona, de Primera División, con 32 goles en 13 partidos (2,28); el Pontevedra, de Segunda Federación, con 29 goles en 13 partidos (2,23); y el Eibar, de Segunda División, con 31 goles en 17 partidos (1,82).

El mérito de esta marca goleadora está en el buen hacer de un equipo que compite con el objetivo de disputar la promoción de ascenso a Segunda Federación, aunque entre los distintos componentes de la plantilla destaca un jugador como Amadou, que lleva ya diez tantos. El atacante ya jugó en el Llanera la temporada 2021-22, en la que descendieron de Segunda Federación, y la pasada en el Montijo, equipo extremeño de esta misma categoría, antes de regresar este curso al Llanera, donde lidera ahora mismo la clasificación de máximos realizadores del grupo asturiano de Tercera. En esa clasificación están también Romaric, con 7 tantos; y Cristian, con 6.

Para el presidente y director deportivo del club, el exfutbolista de clubes como Sporting y Oviedo Miguel López-Cedrón, estos números son el reflejo de un trabajo que lleva tiempo haciendo el club: "Estamos muy contentos de estar peleando arriba del todo y de seguir a este nivel, para un equipo humilde como el nuestro ser el equipo más goleador es un detalle importante, un indicador de que se están haciendo las cosas bien", explica.

El presidente del club añade que esa facilidad para marcar se acompaña por una gran seguridad defensiva: "En ocho de los doce partidos no recibimos goles". A López-Cedrón le gusta, además, que su equipo sea capaz de ofrecer "un buen espectáculo en sus partidos" y no esconde que los objetivos son ambiciosos: "Siendo sincero, sí que creía que teníamos un buen equipo para estar arriba, nuestro objetivo es la promoción y si podemos tratar de seguir cerca del gran favorito, el Sporting Atlético; tenemos buenos jugadores y sí sabíamos que íbamos a tener chispa arriba, está claro que tanto no me imaginaba", explica.

Pero el orgullo del Llanera no se queda en el equipo de Tercera, ya que en estos momentos tienen a su juvenil con opciones de ascender a División de Honor y al femenino en Segunda Federación, fuera de los puestos de descenso. "Esta temporada, de momento, nos está saliendo todo bien", dice, satisfecho, el presidente del equipo con más pólvora de España.