Álvaro Canóniga, el ovetense que la rompe con el taco: "El billar en Asturias vive su momento más dulce, hemos ganado muchos oros"

Álvaro Canóniga (Oviedo, 1996) puede presumir de ser el mejor jugador de billar (o "pool», como dicen los profesionales del sector) de España. Al menos, eso es lo que dicen los rankings. A sus 27 años, una edad bastante corta para un deporte en el que abundan los jugadores más longevos, el carbayón ha logrado varios campeonatos de España y un quinto puesto a nivel europeo. Actualmente se encuentra número uno en las listas nacionales al haberse llevado las dos primeras citas de la temporada de un deporte que ya se escapa de ese aura nocturna al que se ha visto tradicionalmente ligado.

–Billar, un ¿deporte? algo desconocido que se suele relacionar con humo y nocturnidad.

–Siempre se ha considerado un juego recreativo, un juego de bar. La realidad es que se trata de un deporte con su respectiva federación y estamos luchando incluso por convertirlo en olímpico. Ahora está creciendo mucho gracias a una promotora que está organizando muchos eventos a nivel mundial, con grandes premios.

–La palabra "billar» engloba mucho más que meter bolas.

–Hay muchísimas disciplinas. Yo juego billar americano, por ejemplo. Es cierto que no llega al nivel de reconocimiento del snooker, que es el máximo exponente de los deportes de taco y bola. Estamos dando grandes pasos para que llegue a igualarse, y para eso se necesita que los billaristas profesionales sean capaces de tener un buen bolsillo para poder vivir dignamente de un deporte que requiere mucho entrenamiento, mucha competición, y que conlleva mucha presión psicológica.

–¿Un don o entrenamiento concienzudo?

–El pool es un deporte que requiere de habilidad, de destreza, de conocimiento, de estrategia… Hay que practicar mucho. Si dejas de entrenar puedes perder la puntería, tu postura tiene que ser perfecta para que el taco entre recto, tienes que ser capaz de tomar decisiones, capacidad de análisis, de adaptación, dependes de las condiciones. Aunque el espectador vea una simple mesa de billar, las variables de localización, la humedad, la temperatura, los tapetes, son determinantes… Un buen billarista tiene que ser capaz de adaptarse. Hay una frase que me gusta mucho que dice que el billar es como el ajedrez, pero para éste coges la ficha y la mueves; el billar es una partida de estrategia que requiere de mucho entrenamiento para lograr meter las bolas.

–¿Qué hizo que cogiese un taco por primera y no querer soltarlo más?

–Tenía 13 años, si mal no recuerdo. Un día, mi padre me comentó que iba de vez en cuando con un familiar a jugar alguna partida a un club de billar en el que entrenaban los jugadores profesionales. Allí me puse a jugar y se me dio bien. Y hasta ahora. Me enamoró desde el primer momento porque me produce una sensación increíble.

–Doble campeón de España, número uno del ranking y quinto de Europa. Ahora mismo no hay quien le pare, ¿no?

–Es algo increíble, siento que está incluso por encima de mis expectativas porque me pilló muy de sorpresa. Había ganado ya varios eventos nacionales, dos quintos en Europa, he con la selección española… Es un sueño, y más viendo el nivel que hay en España. Tenemos a dos superportentos que destacan por encima de todos, que son David Alcaide y Fran Sánchez, este último número uno del mundo. Imagínate entonces lo que se siente al competir con ellos y ser campeón nacional. Todo ello es una motivación muy grande para seguir creciendo, seguir entrenando, y poder conseguir lo que es un sueño para mí, que es poder llegar a un buen nivel en Europa y ser un jugador respetado.

–El billar es un deporte caro, ¿cómo se lidia con eso siendo tan joven?

–Es bastante costoso, sin duda: te tienes que comprar tu material, tienes que pagar por practicar si no dispones de una mesa propia… Es bastante duro para el bolsillo, sí. La única solución es competir para poder conseguir unos buenos patrocinadores. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando bastante con la Federación Asturiana para promover el deporte del billar a nivel regional. Mandamos a muchísimos jugadores con plazas a las copas de España, tanto absolutos, femeninos, juniors...

–¿Asturias juega al billar?

–Y tanto, estamos en nuestro momento más dulce. Hemos conseguido medallas de oro por todos lados. Llevamos unas cuantas a nivel junior porque tenemos al actual campeón de España junior. El vigente campeón de España es asturiano y el senior, también. Es un progreso increíble.

–¿A qué se dedica cuando suelta el taco?

–Soy fisioterapeuta de profesión. Además, soy el vicepresidente de la Federación Asturiana de billar. Aparte, soy el presidente de un club que abrimos en Villa (Siero). Ahora mismo he dejado la fisioterapia para dedicarme en cuerpo y alma al taco. Pero bueno, siempre tengo tiempo para ayudar a mi familia en su frutería.

–¿Cómo se ve Álvaro Canóniga dentro del billar de cara al futuro?

–Me veo creciendo. Me gustaría destinar más tiempo a ello. Si tuviese ayuda a nivel de patrocinio, de esponsorización y de becas sería increíble. En febrero tengo la siguiente Copa de España y voy con una presión muy grande viniendo de ganar las dos primeras, pero tengo ya bastantes pasos dados al ser el primero del ranking. Voy clasificado directo a la selección para jugar en Europa.