El Alimerka Oviedo viaja a Sevilla con un ojo puesto en el mercado: "Buscamos algo que nos pueda reforzar"

Los dos triunfos consecutivos en Pumarín frente al Fuenlabrada y al Clavijo han supuesto un refuerzo moral muy importante para el Alimerka Oviedo Baloncesto, impulsado hacia la mitad de la tabla después de haber perdido fuelle las semanas anteriores tras su imponente inicio de campaña. Sin embargo, los triunfos no han salido gratis: el equipo asturiano ha perdido por lesión a Dan Duscak, al que le quedan varias semanas parado por la rotura de un dedo de la mano, y a Francisco Amarante, que se perderá tres meses por una fractura, en este caso, en el dedo del pie. Con este panorama, el equipo viaja hoy a Sevilla, donde mañana se mide al Betis (12.30 horas, LaLiga+).

El club se encuentra chequeando el mercado para paliar estos contratiempos pero, subraya Javi Rodríguez, el entrenador, lo hace sin urgencias. "Hemos pagado un duro peaje por estas dos victorias importantes, es un varapalo perder a Dan y a Amarante con lesiones de cierta relevancia porque se trata de jugadores de la misma posición, uno-dos, manejadores. Así que estamos buscando en el mercado, con tranquilidad, algo probablemente de manera temporal para reforzar la plantilla", señaló el técnico antes del último entrenamiento en la capital del Principado.

Lo que es seguro es que esos posibles refuerzos no van a llegar a tiempo para el partido de mañana en Sevilla, donde el OCB alineará solo nueve jugadores del primer equipo. "Tenemos la pequeña desventaja de que es un partido fuera de casa y un viaje largo. Son tres partidos en una semana y con menos efectivos, pero no son excusas. Tenemos que plantear un partido serio, buscar que ellos no estén cómodos y buscando nuestras opciones", afirma Rodríguez.

Tal y como resalta el técnico, ambas lesiones son de manejadores, una situación que deja a Josep Pérez y al vinculado Fernando Suárez como únicos bases disponibles y que obligará, como ya sucedió el pasado martes en Pumarín, a que Demetric Horton ejerza labores de subida de balón y dirección de juego. "Tenemos jugadores de sobra que pueden alternar diferentes posiciones", apunta Javi Rodríguez.

El Betis, que partía como candidato a retornar a la Liga ACB, de la que acaba de descender, ha tenido un pésimo comienzo de temporada que le ha llevado a relevar al entrenador (Bruno Savignani ha sustituido a Javi Carrasco) y a buena parte de la plantilla. En la jornada entre semana consiguió su segunda victoria (su balance es 2-8), de forma contundente ante el Menorca (88-57). "Tienen mucho talento ofensivo, mucha capacidad de anotación y jugadores experimentados. Buscan su camino como equipo, pero estarán con confianza tras lo del martes", señala Rodríguez.