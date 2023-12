Crisis en el rugby: dimite el presidente de la Asturiana por la "falta de confianza" de los clubes

Crisis en el rugby asturiano. Alberto Pérez no seguirá al frente de la Federación de Rugby del Principado de Asturias (FRPA) después de renunciar a un cargo que ostentaba desde hace ocho años. "Nuestra federación está inmersa en un debate de modelo de gestión como se ha podido comprobar en las dos últimas asambleas, donde los presupuestos de la temporada 2023/24 han sido rechazados. El rechazo se produce principalmente por el coste del personal de gestión federativo", explicó Pérez en una carta.

El meollo del asunto está en la disparidad de criterio entre las federaciones y el grueso de los clubes en lo referente al modelo de gestión del rugby asturiano. "Antes había muchos voluntarios y menos actividades y ahora es al revés, hay mucha actividad y menos gente con capacidad de ayudar por el aumento de tareas relacionadas con los clubes. Se debate entre un modelo de voluntarios que ya no es viable y otro que implica tener personal que cubra las tareas administrativas, de gestión del deporte y del rugby base, y eso obliga a aumentar el gasto en personal", explica Pérez en conversación con LA NUEVA ESPAÑA.

Para sufragar ese incremento de la partida presupuestaria, la FRPA proponía elevar de 2,3 euros a 4,1 el coste que cada club debe afrontar mensualmente por jugador federado. La Federación alega que es un coste "ajustado en nuestras circunstancias, de menos de 50 euros por temporada". ¿Cuál es el mayor escollo para alcanzar un acuerdo? La pervivencia de las selecciones autonómicas de las distintas categorías, "innegociable" para Pérez y objeto de discusión para los clubes, que consideran que se come una parte excesiva del gasto federativo que debería ir destinada a otras cuestiones (20 euros de media de la cuota anual de cada federado se dedican a sufragar estos combinados). "Una de las máximas de nuestra directiva –alega Pérez– es competir en selecciones. Los jugadores y sus padres quieren que haya selecciones, y entre los propios clubes no hay consenso al respecto".

¿Qué sucede si la Federación no consigue aprobar unos presupuestos para este ejercicio 2023/24? Se trata de una situación inédita. La FRPA, por el momento, sigue funcionando con una prórroga de los presupuestos de la temporada anterior, una casuística, expone el ya expresidente, "insostenible": "Una Federación no puede seguir funcionando con los presupuestos del año pasado". Sin embargo, Pérez es optimista y confía en que la cuestión se resolverá "pronto". "Confío en que habrá un acuerdo. Igual lo que hacía falta es que entrase una nueva directiva", asegura, y confiesa que percibía una "falta de confianza" en el proyecto que él lideraba.

Tras dos legislaturas al frente del rugby asturiano, y una trayectoria en la Federación que arrancó hace 24 años, en 1999, Pérez dice sentirse satisfecho con la labor realizada. "Hemos empujado para dar un paso adelante, hemos avanzado mucho: hay mucha más actividad, colaboraciones con otras federaciones, tenemos más rugby base… estoy orgulloso, hemos subido el nivel de nuestro rugby, gracias, en gran parte, a la colaboración de los clubes", zanja.

Eduardo Palacio, presidente del Gijón Rugby, admite, en conversación con LA NUEVA ESPAÑA, la divergencia de posturas entre los clubes y la FRPA. "Hubo dos asambleas en las que la Federación presentó dos presupuestos en los que los clubes no estábamos de acuerdo, era un importe muy elevado el que proponía. La Federación tenía otra idea, más centrada en selecciones, y nosotros no estábamos de acuerdo. Les pedimos que redujeses gastos en personal o en selecciones y no aceptaron".

Asimismo, Palacio quiso mostrar su gratitud por la labor llevada a cabo por Pérez durante sus ocho años al frente del rugby asturiano. "Respeto totalmente su decisión de dimitir. Le agradecemos todos los años que ha estado al frente de la Federación".