"Asturias es un sitio hecho para jugar al balonmano"

Después de dos décadas al frente de la Federación de Balonmano del Principado de Asturias, Manolo de la Cámara (78 años, Pravia) no atisba próximo su final. El veterano mandatario, récord de permanencia en el cargo, se define como un hombre pragmático y de consenso, siempre abierto a tender puentes. Tanto es así que, dice, no tiene enemigos.

–Después de tanto tiempo en el cargo, ¿se presentará a una nueva reelección?

–Me presentaré, por supuesto. Gracias a Dios, me encuentro muy bien. Que continúe depende los clubes, y siento que tengo su confianza y ellos la mía.

–¿Saldrá nuevamente elegido?

–Si no confiase en que sí, no me presentaría.

–¿Cuál ha sido su momento de mayor satisfacción al frente del balonmano asturiano?

–Es difícil elegir uno, ha habido muchos. Cuando fuimos campeonas de España en juveniles, siendo yo vicepresidente, fue una grandísima alegría. O cuando compramos el local de nuestra federación, en la calle Espronceda, en Gijón. ¡Está comprado y no se debe nada! Esa es la mayor alegría, que no debemos nada a nadie. Ninguna federación en España tiene local propio. He hecho muy buenos amigos, tengo mucha amistad con todos los presidentes… También fue un gran honor recibir la insignia de oro del COE y la de oro y brillantes de la federación nacional de balonmano.

–También habrá vivido momentos complicados.

–Sí, los hay, porque nunca está todo el mundo de acuerdo, a veces te enfadas, te equivocas… pero han sido pasajeros y muy pocos. Me ha dolido alguna vez que me han intentado dejar mal por Twitter, pero se pasa mal diez minutos, ya se sabe cómo funciona esto de las redes sociales. Mucha gente dijo cosas malas de mí y hoy se llevan bien conmigo. Yo estoy aquí para ayudar a todo el mundo.

–¿Está el balonmano asturiano mejor que cuando llegó al cargo?

–Está más o menos igual, aunque está claro que ha cambiado. Antes había buen balonmano, y ahora sigue habiéndolo, pero se juega de otra forma. Seguimos sacando buenos jugadores y tenemos internacionales en casi todas las categorías. Asturias es un sitio hecho para jugar al balonmano.

–¿Han superado los estragos causados por la pandemia?

–Yo mismo cogí el virus y estuve en la UCI. El covid mató el balonmano asturiano: aquí no tenemos tantos jugadores como en otros sitios. Cataluña tiene 500 jugadores para escoger, nosotros tenemos 60. Mató sobre todo a la gente joven, que estuvo dos años sin jugar a balonmano. Hay niños a los que les costó mucho volver. Aquí no nos dejaron movernos ni hacer nada durante dos años. Pero, gracias a Dios, nos estamos rehaciendo muy bien y muy rápido.

–¿Están satisfechos con la ayuda económica que les brinda el Principado?

–El Principado nos ayuda y los ayuntamientos, sobre todo a los clubes, también. Pero lo que nos da el gobierno regional no nos da ni para pagar la mitad de lo que hacemos durante toda la temporada. Tenemos un campeonato de España para el que nos tenemos que desplazar ciento y pico personas y la ayuda para eso es muy escasa, por no decir nula. Se nos debería ayudar más para que el balonmano no se vaya muriendo.

–Con Lobas Oviedo y Motive.co Gijón en la máxima categoría nacional, el balonmano femenino asturiano vive un momento dulce.

–Se debe al grandísimo esfuerzo que hacen estos clubes, sacando a gente de la cantera y fichando algo de fuera, aunque es complicado por el tema económico. Por eso digo que hay que dar muchas más ayudas, para lograr que estos clubes se mantengan sin pasar apuros y que no estén subiendo y bajando de categoría.

–¿Volverá a haber un equipo asturiano en Liga Asobal?

–Ojalá. Antes de jubilarme, quiero volver a ver a un asturiano compitiendo contra los mejores. Estoy seguro de que no tardará en ocurrir. Tenemos nueve equipos en categoría nacional, con todo chicos asturianos. El Unión Financiera Base Oviedo está haciendo todo lo posible por ascender, estoy seguro de que lo peleará y de que, si no lo consigue este año, será el que viene. También tenemos al Vetusta, la Avilesina o al Gijón Balonmano haciendo muy bien las cosas.

–Es inevitable preguntarle por el "caso Rubiales".

–Cometió un error grave, ya sabemos que es un poco fantasma. Pero peor que meter la pata fue lo que hizo después. Fue muy, muy, muy grave y, además, creo que ya había hecho cosas mal anteriormente y que esa fue la gota que colmó el vaso. No tiene justificación, pero ahora se debería parar todo y dejar ya el tema. Él ya pagó y hay que olvidarse, no podemos estar siete meses hablando de lo mismo.

–¿Es igualitaria la federación de balonmano?

–Todas las federaciones tienen mujeres en la directiva, a todos los gobiernos les gusta que haya igualdad. Nosotros tenemos cinco mujeres en la junta y estamos encantados, ellas trabajan y ayudan como los demás, no hay ninguna diferencia. Yo creo en la igualdad y creo que se está logrando.

–¿Cuáles son los retos más inmediatos que tienen por delante?

–Acabamos de hacer este año dos escuelas de balonmano para chicos y chicas que están funcionando muy bien, estoy seguro de que sacaremos grandes jugadores y jugadoras. También queremos ganar medallas en el próximo campeonato de España de selecciones, por supuesto. Y, por encima de cualquier otra cosa, quiero traer un partido de la selección a Asturias para hacerle un homenaje a Raúl Entrerríos. Es una leyenda del balonmano nacional e internacional, se lo merece.