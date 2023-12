Pedro Álvarez (Gijón, 1969) acaba de tomar las riendas como presidente del Llanes. Tras cuatro años en la junta directiva de su predecesor, Juanjo Fernández, decidió dar un paso al frente ante la renuncia de éste de seguir al frente del club después de más de una década en el cargo. No promete grandes cambios, pero quiere dejar su impronta.

–Fue el único candidato a presidir el club.

–La gente, en general, no tiene ganas de meterse a dirigir un equipo: no sé si alguna vez hubo más de una candidatura. Mi idea es seguir una línea continuista; de hecho, Juanjo (Fernández) sigue en la directiva.

–¿Qué significa el Llanes para usted?

–Presidir un club referente en Tercera como este es un honor muy grande. Mi hijo juega en la cantera, no nos perdemos un partido: soy tan futbolero que, desde que vine a Llanes desde Gijón hace unos 20 años, no me he perdido casi un partido: el Llanes es mi equipo. Es un honor y una gran responsabilidad, estoy muy ilusionado y tengo un equipazo que me respalda.

–¿Cómo están siendo sus comienzos como presidente?

–Muchísima gente me apoya. Hay muchos frentes abiertos, quizá cuando eres directivo y no presidente no te das cuenta de la cantidad de cosas que hay, pero, por el momento, no me he encontrado ningún marrón, que digamos.

–¿En qué quiere diferenciarse de su predecesor?

–Como comenté, vamos a seguir una línea continuista. Pero quiero socializar más el fútbol base, que las familias estén más implicadas. Ahora percibo cierto distanciamiento, y quiero que los padres estén más involucrados, sobre todo ahora, que el próximo marzo cumplimos 75 años de historia y queremos celebrarlo con una serie de actos. También quiero que entren mujeres en la directiva, no quiero que el fútbol siga pareciendo una cosa de hombres, porque no debe ser así. Otro de nuestros objetivos, además, es potenciar y desarrollar nuestro equipo femenino.

–¿Cómo pretende que los padres de los chicos de la cantera se involucren más con el club?

–Es difícil, pero se puede conseguir dialogando mucho, creando ilusión, demostrando que el club merece la pena… creo que pueden hacerse cosas muy guapas. Lo más importante, mucho más que los resultados, es que los críos se diviertan jugando.

–¿Está satisfecho con la situación deportiva del equipo?

–Esperábamos estar un poco más arriba, pero creo que las cosas se están haciendo bien. Tengo confianza total en el equipo y en el cuerpo técnico. Los veo entrenar y lo dan todo, van a tope, y, con esa entrega, los resultados acabarán llegando tarde o temprano.

¿–El objetivo es luchar por el ascenso?

–Sí, esa es la idea desde principio de temporada, estar lo más arriba posible. El equipo va hacia arriba, ojalá lleguemos a playoff, pero la Tercera es una categoría complicada, muy pareja.

–¿Qué valoración general hace de la categoría?

–Tercera es difícil, no tiene muchos aficionados… ¿qué van, 150 personas a los partidos? Así es complicado tirar de un equipo para adelante, pero tiene que haber gente que se involucre. Los equipos son económicamente cada vez más modestos. Nadie puede gastarse pasta en un jugador porque no es asumible, hay que tener los pies en el suelo, sacar a gente de la cantera e intentar armar equipos modestos.