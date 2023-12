La niña que adora la gasolina: Cleo Marrón, de 10 años, una apasionada del motocross y el enduro

Cleo Marrón Díaz tiene solo 10 años y ya cuenta con un currículum espectacular en el mundo del motor, en las modalidades de enduro y motocross, que son las que le gustan. En estos momentos es subcampeona de Asturias de enduro en una categoría en la que todos sus rivales son chicos, de hasta 12 años, y anteriormente ya había logrado ser campeona y subcampeona regional de motocross.

Esta niña de Lugones tiene claro que lo que más le gusta es el olor a gasolina, andar en su moto por terrenos complicados, sobre todo en los que hay barro y en los que puede saltar y hacer piruetas. Practica motocross, donde se compite en circuitos cerrados y predominan los saltos, y en enduro, que se suele hacer en abierto, en el monte, y donde cuenta más la resistencia. A pesar de su edad, no es una novata, puesto que lleva desde los 6 años, cuando pidió una moto de regalo de Reyes, practicando.

Desde entonces ha competido con alguna otra chica, pero ninguna ha aguantado y en estos momentos ella es la única que lo hace. Su madre, Vanesa Díaz, explica que todo comenzó cuando vio "a un amigo que hacía motocross". En su casa, hay afición al motor, pero no precisamente a las motos. Su padre fue piloto de rally y su madre Vanesa le acompañó alguna vez de copiloto. Cleo, en cambio, lo que tiene es "pasión por las motos", algo que, reconoce su madre, "llama la atención". De hecho, intentaron llevarla por su camino en alguna ocasión, pero no hubo manera: "La llevamos a probar con los karts pero no le gustaron".

Eso sí, aunque cambie el coche por la moto, en casa tiene todo el apoyo para que siga adelante con esta afición aunque les quite tiempo y, explica Vanesa, suponga "económicamente mucho gasto". Pero es que Cleo lo tiene claro: "Ella todo lo que sean motos, barro, gasolina... es una pasión lo que tiene". De hecho, cuando le preguntan lo que quiere ser de mayor, responde que "mecánica y entrenadora de motocross".

Una afición que no interfiere en su nivel académico. "Compagina muy bien los entrenamientos con el colegio, es una niña que tiene mucha personalidad, es una niña diferente a las demás niñas", cuenta su madre Vanesa, que pone como ejemplo que "a los Reyes Magos les pide herramientas". Esa personalidad y esa pasión por el motor hacen que tenga también el apoyo de sus compañeros de clase: "En el colegio la apoyan mucho, la tienen muy mimada, están orgullosos de ella".

Los éxitos de Cleo Marrón han salido también del Principado de Asturias. En el pasado campeonato de Castilla y León fue cuarta entre los 36 participantes. Esta misma semana ha estado entrenándose en Valencia y a partir de mañana competirá en Valladolid, donde va a representar a Asturias en un campeonato de motocross sub-12. También empieza a darse a conocer a través de las redes sociales, donde cuelga algunos de los vídeos que le hacen dando saltos por esos circuitos en los que tan feliz se siente, en recorridos de tierra y oliendo gasolina desde la más tierna infancia.