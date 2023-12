La asturiana Marta Piquero conduce a España a un nuevo Campeonato de Europa de hockey sobre patines

España suma un nuevo entorchado continental, el séptimo consecutivo, al imponerse ayer en la final del Campeonato de Europa a Francia por 4-0 en un partido en el que la jugadora del Telecable Gijón Marta Piquero fue la autora de dos de los goles.

La selección española partía como favorita del Europeo. Y así lo ratificó en cada uno de los partidos en los que no solo se impuso a sus rivales si no que le hizo con una autoridad apabullante. Tan solo Italia en la semifinal obligó a las españolas a emplearse a fondo hasta el punto de que el partido no se decidió hasta los últimos minutos.

Ayer en la final el rival era Portugal, al que ya habían superado en la fase de grupos por 5-1. El encuentro volvió a ser totalmente dominado por las españolas, aunque las lusas aguantaron los primeros diez minutos. Fue Aina Florenza, máxima goleadora de las últimas ediciones de la OK Liga, la encargada de abrir el marcador y a los pocos minutos Marta Piquero ponía el 2-0 que encarrilaba la final. Con este resultado se llegó al descanso.

Pero Portugal, en la que juega la también componente del Telecable Gijón Ana Catarina Ferreira, no bajó los brazos y en la segunda parte realizó un gran trabajo en defensa y creó algunas situaciones de peligro. Los minutos fueron pasando sin que el marcador se moviera hasta que en el tramo final de nuevo Marta Piquero lograba superar a la portera portuguesa y disipaba todas las dudas ya que apenas quedaban seis minutos para el final. España no se conformó con ese resultado y siguió atacando y su esfuerzo tuvo recompensa con el cuarto gol obra de la capitana Anna Casarramona.

La selección española ratifica su dominio continental y en ella figuran tres asturianas que brillaron como el resto: Marta Piquero, Sara Lolo y Sara Roces, que con 9 goles fue la segunda máxima goleadora del Europeo por detrás de la italiana Elena Tamiozzo. Italia finalizó en tercera posición tras superar a Francia en la lucha por el bronce. La siguiente gran cita para la selección serán los World Skate Games que tendrán lugar el próximo año en Italia y donde buscará un nuevo título.