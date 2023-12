"Un partido a vida o muerte": el derbi entre Covadonga y Avilés, básico para los dos equipos

Hay un traumático recuerdo de infancia vinculado a una visita al Covadonga que aún pervive en la memoria de Edu Cortina. "Era la última jornada de mi primer año como alevín, tendría 11, 12 años. Estaba en el Oviedo. Nos metieron un gol desde el centro del campo que nos hizo perder la Liga", recuerda el mediocentro, que regresa hoy domingo (12 horas) al Álvarez Rabanal con el Real Avilés en un enfrentamiento asturiano contra el Covadonga marcado por las urgencias clasificatorias que apremian a ambos equipos. Curiosamente Cortina es el segundo entrenador del cadete B del Cova.

Después de vencer al Arandina (2-1) en el que fue el primer triunfo del curso en el Suárez Puerta, en el vestuario del Avilés, confiesa Cortina, reina una sensación de "alivio" que puede resultar efímera en caso de sufrir un traspiés contra el Cova, un rival directo en la lucha por la permanencia. El Avilés, empatado con quince puntos con la Gimnástica de Torrelavega en el puesto de promoción por la permanencia, le saca cinco unidades al equipo de Teatinos, penúltimo clasificado. "Es un partido importantísimo -explica el mediocentro-. Necesitamos dar un golpe encima de la mesa y coger una buena racha. Contra el Arandina, aunque quizá no jugamos tan bien como otros días en los no conseguimos ganar, sacamos los tres puntos, y así es más fácil cometer errores".

Uno de los males que viene lastrando a los blanquiazules es la incapacidad para cerrar partidos en los que se ponen por delante, una situación que a punto estuvo de suceder de nuevo contra el Arandina, que a punto estuvo de igualar una diferencia de dos goles en el Suárez Puerta. "Hay situaciones del juego que se van repitiendo como si fueran una costumbre. No sabría explicar por qué sucede. Llegas ganando al descanso, hablas en el vestuario de que no puede volver a pasar… y pasa", expone Cortina, que asegura que su nuevo jefe, Manolo Sánchez Murias, quiere construir su Avilés a partir de la defensa: "Desde que llegó Manolo, siendo consciente de la situación delicada en la que estamos, está intentando que el equipo sea más férreo, con las líneas más juntas. Sabemos que en ataque, con el talento que tenemos, es difícil que no hagamos goles".

El del Covadonga será el tercer encuentro de Cortina después de la lesión que lo mantuvo fuera de la competición durante casi dos meses. En los dos anteriores, contra Marino y Arandina, disputó los noventa minutos. El mediocentro, cuyo tobillo lastimado aún está "regular", no será el único recién salido de lesión el domingo en el Álvarez Rabanal. El local Samu Pérez, exdelantero del Avilés, espera disputar sus primeros minutos tras mes y medio de inactividad por una rotura en el bíceps femoral que le privó de jugar en Copa contra el Deportivo. "Cuando estoy en el campo suelo ser bastante tranquilo, pero cuando lo veo desde fuera me pongo muy nervioso, lo paso muy mal. Tengo muchas ganas de volver, y más en un partido como este, a vida o muerte para engancharnos a la pelea por la salvación", reconoce el delantero.

La lesión llegó en el peor momento para Samu, cuando apilaba tres goles en cuatro partidos. Los de Simón han añorado su fertilidad anotadora durante su ausencia. Tanto es así que, en el último encuentro, contra el Real Oviedo Vetusta, el Cova no fue capaz de ver puerta y recibió, en cambio, hasta cinco goles. "El vestuario estaba jodido después del partido -confiesa Samu-. Debemos ser más consistentes fuera de casa. Pero hay que pasar página y pensar en el Avilés".