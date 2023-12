Una más. Y ya son cuatro consecutivas. Vallobín está camino de acostumbrarse a la épica porque el Unión Financiera Base Oviedo gana en casa de todas las formas posibles. Este sábado, el equipo asturiano cosechó un triunfo de los que adquiere su peso en oro. Con todo en contra, el equipo de Ricardo Margareto fue un rodillo para imponerse al Valinox Novás en el tramo final. Dos puntos que permiten al Unión Financiera Base Oviedo meter tierra de por medio con la zona baja y acercarse a los puestos de play-off.

Con un ambientazo en Vallobín, el encuentro comenzó con un ritmo trepidante y con los dos equipos acertando. Al tanto inicial de Emi Francechetti le siguió un gol gallego y, esta tónica, se mantuvo durante los diez primeros minutos de encuentro. Tras el empate a cuatro tantos, fueron los de O Rosal quienes ofrecieron más. Inspirados por la gran actuación de su portero, Héctor Gil y por los lanzamientos fuera o al poste de los carbayones, Valinox Novás comenzó a crecer, pero los ovetenses tiraron de casta para sobreponerse a un resultado adverso tras el descanso (11-13). Con un espectacular Fede Wermbter y con todo el equipo aplicándose atrás, se logró un parcial de 8-1. En los momentos difíciles, al Unión Financiera Base Oviedo no le tembló el pulso. Manu Barrios, Jayro, Rubén Menendez, Ortega y Gonzalo Carou contribuyeron a dejar dos puntos muy sufridos y peleados en casa. Un gol de Camacho, el sexto en su cuenta particular, permitió cerrar la victoria a un Unión Financiera Base Oviedo que no se cansa de soñar y que el próximo domingo cerrará 2023 visitando a UBU San Pablo Burgos.