Jarro de agua fría para el Vetusta en el campo del Compostela (0-1)

El Vetusta pudo conseguir algo más ayer en su visita al campo de uno de los gallitos de la categoría, dejando claro que las buenas sensaciones de la pasada jornada no fueron flor de un día. Sin embargo, los de Jaime Álvarez estuvieron faltos de acierto de cara a la portería contraria y lo acabaron pagando muy caro ante un Compostela mucho más efectivo que se adelantaba en el 77 con un potente disparo de Antón de Vicente y conseguía llevarse los tres puntos en juego, dejando a los ovetenses una semana más en puestos de descenso.

Lo tenían claro el Vetusta: no era día para lucimientos, menos con el campo completamente mojado por las lluvias y ante un rival más que complicado. Y, por si había dudas, el plan de partido de los ovetenses quedó claro desde el pitido inicial. Debían intentar que el Compostela no tuviese demasiado el balón, defender y buscar una ocasión a la contra. Y no tardó en llegar. Apenas se habían disputado 8 minutos de partido cuando Lamine le puso un balón a Xabi Sola, que apuró línea de fondo y le dejó el balón atrás a Miguélez, completamente solo, pero este no conseguía superar a Javi Rey, que debutó ayer como titular en las filas locales.

La dinámica del partido no cambió tras el descanso. Los locales querían el balón, pero no conseguían sacudirse la presión de los visitantes, que movían mejor la pelota y generaban más peligro. Y pudieron adelantarse de nuevo en el 53, en un remate de Xavi Sola qué se fue fuera por muy poco. Tampoco Miguélez conseguía enviar el balón al fondo de las mallas tras una buena pared con Diego Menéndez. Aguantaba el Compostela, que apenas conseguía mantener la posesión. Sin embargo, lo que si consiguieron los locales fue aprovechar sus escasas oportunidades y en el minuto 77 conseguían adelantarse en el marcador con un potente disparo desde fuera del área de Antón Vicente ante el que nada podía hacer Marco. A partir de ahí el Compostela no volvió a aparecer por el área contraria.

El gol fue un jarro de agua fría para los asturianos, que estaban mereciendo más que su rival, pero no bajó los brazos el conjunto de Jaime Álvarez, que se lanzó con todo en busca del gol. El portero local acabó convirtiéndose en la estrella del encuentro para los suyos cuando en el minuto 89 salvaba el gol del empate en botas de Enol, que había salido al campo en el minuto 64 y aún tuvo otra buena ocasión para empatar, que tampoco consiguió aprovechar.

Jaime: "Merecimos mucho más"

No buscó excusas ni trató de poner paños calientes tras la derrota Jaime Álvarez, técnico del Vetusta, que recordó que "esto consiste en hacer goles y al final el resultado es el que es". Eso sí, el técnico del Vetusta aseguró que "creo que por ocasiones hemos merecido mucho más porque hemos tenido, creo que 7 u 8 muy claras, pero al final te acaba penalizando una falta que acaba en un golazo y nos vamos con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad muy buena". Y es que para Álvarez, haber ganado ayer en el Vero Boquete "habría supuesto no solo tres puntos y un gran salto en la tabla clasificatoria, si no también un gran salto a nivel mental, porque fuera de casa aún no hemos ganado, y me voy con esa sensación de haber perdido tes puntos. Hemos hecho un partido muy correcto en cuanto a juego, intensidad y a nivel defensivo".