"A largo plazo, mi objetivo es estar en unos Juegos Olímpicos"

Adolfo López (Torrelavega, 2006) es una de las mayores promesas del bádminton nacional y uno de los grandes motivos por los que el CB Oviedo lidera el ranking de clubes nacional. Recién llegado de un campeonato internacional en Portugal, ha echado raíces en el Principado y sueña con jugar con los mejores. Va camino de ello.

–¿Por qué bádminton y no otros deportes de raqueta más populares como tenis o pádel?

–Empecé a jugar en el colegio, como actividad extraescolar, porque me dijo mi madre de apuntarme. Los entrenadores vieron qué tenían y me llevaron a las Escuelas de Torrelavega, y a partir de ahí empecé a jugar y ganar torneos e ir subiendo de nivel hasta que, al final, surgió la opción de venir a Oviedo.

–No tardó en fijarse en usted la selección española.

–Me llamaron por primera vez para ir a un torneo en Eslovenia. Estaba en casa y me mandaron mis padres la convocatoria. Tenía solo trece años. Fue un momento espectacular, no me lo esperaba. Afortunadamente, he seguido yendo más adelante, incluso en europeos. Eso te da motivación para seguir mejorando y subiendo tu nivel.

–¿Cuándo decidió cambiar Torrelavega por Oviedo?

–Aquí está el Centro de Tecnificación de El Cristo, venía a entrenar algún día puntual hasta que, estando yo en 1º de la ESO, a los 12 o 13 años, a mi padre se le abrió una opción de trabajo en Oviedo. Entonces decidí intentar entrar en el centro, y lo conseguí. Fue un gran cambio no solo a nivel personal, sino de preparación como jugador de bádminton: pase de entrenar tres días a la semana a hacerlo seis, todos menos los domingos.

–Y luego llegó al CB Oviedo.

–Sí, en 2019. Es otro ritmo, otra calidad de gente, ves todo desde otra perspectiva, cómo lo ven los entrenadores, muy contento. Sí, en 2019. Es otro ritmo, jugadores de otra calidad, entrenadores que ven muy bien el juego… estoy muy contento con la decisión que tomé de venir a este club.

–En septiembre estuvo en el Mundial sub-19, que se disputó en Spokane (estado de Washington, Estados Unidos). Una experiencia inolvidable.

–Cuando me eligió la selección para ir me puse muy contento, es muy difícil llegar a competir a ese nivel. No pudimos llevarnos medallas, pero me encantó la experiencia, aprendí mucho viendo cómo juega la gente de otros países.

–Defínase como jugador.

–Me considero un jugador con carácter, tengo mucha actitud en la pista, pongo mucha voluntad en cada partido que juego y, en general, en todo lo que hago.

–Dice que es un jugador muy voluntarioso.

–Tienes que trabajar con motivación cada día, entrenar fuerte, aunque estés flojo de ánimo. Tener una buena actitud es muy importante: si eres muy bueno, pero te frustras, tu nivel bajará y empeorarás.

–¿En qué aspectos de su juego considera que debe mejorar?

–En la parte mental, precisamente. Suelo enfadarme cuando veo que algo no sale o veo que las cosas no van como quiero. Eso tengo que intentar cambiarlo, debo evitar frustrarme.

–Usted suele jugar dobles. ¿Cuán importante es la química con la pareja?

–Es fundamental. Tienes que hablar mucho con tu compañero, hay mucha estrategia, se preparan las jugadas. En función del golpe que haga tu compañero, tú tienes que cubrir una u otra zona del campo. Es mucho más táctico de lo que parece.

–¿Qué objetivos se marca a medio y largo plazo?

–A medio plazo, el año que viene tengo el campeonato de Europa y del Mundo sub-19, y me gustaría estar en ambos. A largo plazo, mi objetivo es estar en un Mundial absoluto y en unos Juegos Olímpicos.