El "curro" de Sarah Fernández a sus 12 años para ser el negro más precoz del karate asturiano

Puede parecer imposible, pero hay una foto en la que ya se ve a Sarah Fernández con tan solo 2 años y vestida con un kimono de kárate. A esa edad, lo aseguran su entrenador y su madre, empezó a recibir sus primeras lecciones de un arte marcial del que, con tan solo 12 años, ya posee el cinturón negro. Es la más joven de Asturias que lo tiene y su entrenador, Joel Díaz, sospecha que puede que hasta sea la más joven de España. "Yo creo que el día que hizo el examen era la más joven de toda España. Es muy poco habitual, aunque hace años tuve a otra niña que lo sacó", explica.

La edad de 12 años no es casual, puesto que la Federación Española no permite examinarse para este cinturón con menos edad. Y es que este examen de cinturón negro es algo serio, que hace la Federación Asturiana conjuntamente a varios candidatos con el cinturón marrón, hay dos al año, con jueces nacionales, que son entre 3 y 5, ante los que Sarah tuvo que exponer su trabajo para que después ellos decidieran si era apta o no. Una mayoría de esos jueces consideraron que merecía tener un cinturón negro que aún no tiene físicamente. Joel Díaz se lo entregará en una gala que tendrá lugar el domingo en Pravia.

La madre de Sarah, Mónica González, explica que su hija, antes del momento del examen, estaba "nerviosa y emocionada". Y es que, dice, "se lo curró mucho". Al final, reconoce Mónica, "salió todo muy bien y la felicitaron por el trabajo que había hecho". Ella no lo pudo ver, puesto que no se permite a los padres estar presentes en el examen. La madre de la karateka avilesina explica que, además del deporte, "en los estudios va bien". Eso sí, el kárate es algo que lleva muy dentro: "Le falta algo si no lo tiene". Para ella, como madre, supone también una tranquilidad, aunque Sarah le riña cuando se lo dice. "Para el mundo que la rodea es bueno, aunque ella siempre me dice ‘mamá, el kárate no es para pegar’, pero yo le digo que si vienen a por ella es bueno saber defenderse", explica.

Las clases las recibe en Soto del Barco, donde Joel Díaz trata de que siga evolucionando en todas las modalidades de este arte marcial: "Ella hace las dos modalidades, kata y kumite, para sacar este cinturón negro se metió mucha caña y ha estado creciendo mucho". Él ha sido el que la ha ido guiando para conseguir el año pasado, cuando aún no había cumplido 11 años, el marrón y para convertirse ahora en el negro más precoz de Asturias.