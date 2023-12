José Sámano, periodista y nuevo colaborador de Prensa Ibérica: "El Barcelona no puede estar siempre buscándose a sí mismo"

José Sámano (Torrelavega, 60 años) ha comenzado a colaborar con el Grupo Prensa Ibérica, desde donde mira al deporte, especialmente al fútbol, desde El Malecón, que es el epígrafe bajo el que escribe sus artículos. El periodista comenzó en Antena 3 Radio, en Santander, hizo prácticas en el diario "Alerta" y luego pasó por LA NUEVA ESPAÑA, del Grupo Prensa Ibérica. Después, desde 1990 y hasta 2023 estuvo en el diario "El País". Ha sido cronista habitual en los partidos del Real Madrid y también ha cubierto a la selección española de fútbol, ha asistido a seis Eurocopas, a cuatro Mundiales y a dos Juegos Olímpicos.

–¿Cómo ha cambiado el fútbol desde sus inicios como periodista hasta ahora?

–Cambió a todos los niveles, en lo físico, en lo táctico, se ha convertido en una industria, también ha cambiado cómo lo afronta el espectador, se ve todo por televisión. En unas cosas ha ido a peor, como el VAR, pero en otras ha mejorado. Ahora, sobre todo, prima el negocio en todos los sentidos.

–Ya ha mencionado al VAR.

–Esta semana precisamente escribo del VAR en "El Malecón", soy un fanático contra el VAR. La gracia de este juego es que es imperfecto, una metáfora de la vida, y ahora hay árbitros por todas partes. Alguien quiso comprar que el VAR era algo científico y es una cosa humana, es decir, imperfecta. Los árbitros están siempre recibiendo misivas, circulares y no informan de nada... no hablan hasta que se retiran y después no callan.

–¿El Barça de Xavi ha entrado de nuevo en crisis?

–Xavi dijo que estaba en construcción, yo creo que está en deconstrucción. Está claro que lo económico es capital, pero además es que está en una búsqueda eterna del gran Barça y eso es muy difícil de repetir. El Barça está fichando a jugadores que no quieren los grandes entrenadores de Europa. Guardiola no hizo nada por evitar que se fuera Gündogan y a Simeone le quitó un peso de encima con João Félix. El Barça se lo tiene que hacer mirar, no puede estar siempre buscándose a sí mismo, no se puede clonar a alguien como Messi.

–En cambio, el Madrid parece que siempre funciona.

–Porque nunca ha buscado eso que busca el Barça. Ellos quieren ganar, ganar y ganar, y si luego encima juegan bien, perfecto. Por eso los canteranos del Madrid triunfan más que los del Barça cuando no se quedan en el primer equipo. Las dos vías son válidas, en el Madrid el estilo es ganar y luego ya discutimos cómo. Por no entrar en la tradición, el Barça siempre fue un club más de entrenadores y en el Madrid de dar más libertad a los jugadores.

–¿Qué le parece el fenómeno del Girona?

–Me parece algo maravilloso. Es un modelo extraordinario por todo, es un equipo que juega bonito, valiente… Míchel es de la escuela de Guardiola, ojalá fenómenos así se reprodujeran más a menudo. Ya pasó con el Deportivo de La Coruña. Con esto del Girona me surge una pregunta: ¿Si existiera una Superliga, qué pasaría si el Girona gana la Liga? ¿Ganaría la Liga y tendría que irse a jugar a Kazajistán?

–Veo que es poco partidario de la Superliga.

–Lo que se plantea es una competición cerrada y eso no es algo que me guste.

–¿Sigue algo al Sporting y al Oviedo?

–Sí. Hace 35 años que trabajé en LA NUEVA ESPAÑA y tengo unos recuerdos maravillosos de los compañeros, del trabajo y de los dos equipos. Soy de los dos. No es por quedar bien. Cuando llegué, el Oviedo acababa de subir a Primera con Miera, lo pasaba fenomenal en el Tartiere. Los sigo y me frustro todos los años por no verlos en Primera. Es difícil subir, hay un batallón de equipo metidos arriba, también es importante que Mareo y El Requexón den buenas camadas. Me crié viendo a Quini y a Mesa en un Sporting inolvidable. También recuerdo con cariño el Oviedo de Marianín, Tensi y Javier. Tengo afecto a los dos.

–¿Qué se va a encontrar el lector en "El Malecón"?

–Quiero aprovechar lo que me ha dado la experiencia de tantos años en esto, aportar un granito de arena con todo eso. Las columnas me hacen dudar y no hay nada mejor para un periodista que dudar, lo aprendí en LA NUEVA ESPAÑA. Quiero aportar mi experiencia, mi visión del fútbol y del deporte en general.

–¿Si tuviera que elegir solo un futbolista...?

–Para eso pienso igual que Javier Marías, el fútbol es la infancia, y yo me crié embobado con Cruyff, por su estética, su manera de correr por la banda, tengo el recuerdo de verle en directo en El Sardinero. Mi cromo es Cruyff. Pero me gusta todo lo que me ha parecido bueno, no me gusta mucho eso de qué es mejor, Goya o Velázquez. Butragueño me embelesó, Ronaldinho... Luego uno tiene sus cosas, me fascinó siempre a un jugador que al final conseguí conocer, López, de Laredo, que es uno de los jugadores que más partidos ha jugado con el Betis.

–¿Qué otros deportes sigue?

–Soy de ver mucho deporte, sigo el baloncesto, sobre todo la NBA, el tenis, el balonmano me gusta mucho... Casi todo, lo siento por los asturianos, pero si hay algo que precisamente no es mi mayor debilidad es el motor, sabiendo lo que significa Fernando Alonso.