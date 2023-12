El portero Junquera impone la ley de Asturias en la Copa de las Regiones UEFA

Juan Junquera (Gijón, 2000) se convirtió en el gran protagonista de la victoria (2-0) de la selección asturiana ante el País Vasco el pasado domingo en el Nuevo Nalón, en El Entrego. La actuación del portero, que milita en el Lealtad, en Tercera Federación, permitió al equipo regional seguir adelante en la Copa de las Regiones UEFA, una competición en la que participan regiones de toda Europa de jugadores amateur. Un representante de cada país se clasifica para la fase Europea. Asturias ha dado un primer paso a nivel nacional y ahora tendrá que pasar una eliminatoria a partido único y, si lo logra, jugará una final a cuatro de la que saldrá el representante español.

Este primer paso fue posible gracias a Junquera, que detuvo un penalti clave y que tuvo otras muchas intervenciones de mérito en un día inspirado: "La verdad es que salió todo de cara, el País Vasco parecía más fuerte físicamente, muy guerrero, presionando muy arriba; tuve dos córners seguidos, en la jugada siguiente remataron también, un mano a mano que paré, pero luego el equipo despertó". En cuanto al penalti, fue curioso porque el futbolista del País Vasco lo tiró a lo Panenka: "Me había tirado a la derecha, que era el palo de seguridad suyo, pero dejé el tronco más arriba de lo normal por si me la tiraba al medio poder llegar al menos con los pies, cuando vi que frenaba fue casi por instinto".

Luego, en la siguiente acción, el País Vasco se quedó con diez jugadores, lo que empezó a decantar la balanza a favor del equipo del Principado. "Ni me enteré, solo al acabar el partido me lo dijeron, yo estaba celebrando la parada cuando llegó la expulsión", reconoce. La victoria fue festejada por todo lo alto por los aficionados que se congregaron en buen número en el Nuevo Nalón y ahora, el 31 de enero, en una fecha complicada para jugadores amateur, tratarán de seguir adelante, aunque aún desconocen quién será su rival.

Junquera, formado en las categorías inferiores del Codema y del Llano 2000, ha sido portero ya de clubes importantes de Tercera, como el Colunga, el Caudal y ahora el Lealtad. En esa plaza sustituye a todo un referente del fútbol asturiano como Javi Porrón: "Es una sombra muy grande, para mí es un orgullo sustituirle, he hablado con él un par de veces, pero solo defender la misma portería que él es un orgullo, me gusta mucho el estilo que tenía, salvando las distancias creo que nos parecemos un poco, era un portero pequeño, ágil, con mando, muy gato, en el físico me parezco un poco", señala. Con el Lealtad aspira a meterse en la lucha por el primer puesto que ahora copan Sporting Atlético y Llanera.

Luego, fuera del campo, tras haber cursado estudios de Derecho y ADE, hace el máster de Abogacía. Espera llegar a la siguiente eliminatoria, en el caso de que Clemente quiera seguir contando con él, libre de exámenes y que el sorteo les depare una eliminatoria en casa: "Ese 31 de enero es miércoles, hay jornada el fin de semana anterior y posterior, va a ser un poco lío para el que tenga exámenes o trabajo".