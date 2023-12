El Alimerka Oviedo Baloncesto, a "defender" en Alicante en el partido de hoy (20,45) de la LEB Oro

El Alimerka Oviedo Baloncesto visita hoy (20.45 horas) la cancha del HLA Alicante, un compromiso difícil ante un rival de mucho nivel que el OCB encara mermado por las bajas tras la lesión de Josep Pérez, que se suma a las de Dan Duscak y Francisco Amarante, todas en la línea exterior. Una plaga que ha obligado al club a moverse en el mercado y a incorporar al base gallego Adrián Chapela, que se entrenó el miércoles con el equipo, viajó ayer y debutará hoy, siendo el único base del primer equipo disponible, aunque Javi Rodríguez también podrá contar con Fernando Suárez, del equipo vinculado de la Universidad, que también se ha desplazado a Alicante.

Para el entrenador del equipo carbayón, Javi Rodríguez, la única opción de sumar una victoria en esta cancha es que el equipo ofrezca su mejor nivel defensivo: "Sabemos qué tipo de partido va a ser y sabemos que si queremos tener alguna opción de ganar allí vamos a tener que hacer posiblemente nuestro mejor partido defensivo de la liga o uno de los mejores".

En cuanto a las ausencias, el técnico gallego explicó que no sirven como excusa, pero que son "una realidad": "Cuando ganamos en Fuenlabrada se nos rompe Dan un hueso, el martes siguiente se nos rompe un hueso Amarante y el sábado de después Josep, en el campo del Betis, sufre una lesión en el menisco; son los tres prácticamente en la misma posición, mis tres manejadores, los que pueden jugar al base; no es una excusa, podíamos haber hecho las cosas mejor contra Menorca, no merecimos ganar al final, con lo cual hay que pensar ya en el siguiente partido con la gente que tenemos, intentar hacer el mejor partido posible, prepararlo de la mejor manera, ir allí, intentar conseguir una victoria o al menos competir para poder conseguirla", añadió el técnico.

En cuanto al fichaje de Adrián Chapela, el de Porriño reconoció que era algo "urgente": "Necesitábamos urgentemente un base, hemos perdido a tres bases en una semana, nos urgía tener a un jugador que desde el principio sumase. Creo que Adrián es un jugador que conoce la liga, que tiene experiencia, que se va a adaptar seguro a lo que yo le pido, a sus compañeros, al baloncesto que tenemos, necesitamos que sume ya. Ha hecho su primer y único entrenamiento, irá a Alicante a competir y a jugar desde el primer momento".