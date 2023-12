El Industrial, sorpresa y alivio antes de Navidad

El domingo, en Santa Cruz, confluían dos rachas diametralmente opuestas. Por un lado, la del líder Llanera, que llegaba al encuentro con cinco victorias consecutivas en el zurrón. Enfrente estaba el Gijón Industrial, sumido en un pronunciado bache de resultados que le había llevado a no celebrar ningún triunfo en más de dos meses. Al final, inescrutables son los caminos del fútbol, se impusieron los segundos, en parte gracias al concurso de su incombustible delantero, Naya, al que no le pesan sus 34 años y sigue produciendo goles a destajo: ya van seis en lo que va de campeonato, incluido el cuarto y definitivo tanto al Llanera. "Mucha gente me dice que estoy viviendo una segunda juventud. Lo que pasa es que llevo toda la vida marcando goles, ¡bueno sería que se me olvidase ahora!", bromea el atacante.

Para Naya, el Industrial es "el equipo de mi vida". Formado en las categorías inferiores del club, regresó a casa hace cinco temporadas tras pasar por el desaparecido Salamanca, el Avilés, el Caudal, el Marino, el Lenense y el Colunga. "Cuando volví, ya dije que jugaría aquí hasta retirarme", afirma, satisfecho tras imponerse al que "si no es el mejor, es el segundo mejor equipo de la categoría" ("hicimos un muy buen partido, demostramos fuerza de voluntad y mucha personalidad") y muy consciente de su rol de mentor en vestuario gobernado por la bisoñez ("trato de explicarles a los jóvenes qué significa el Industrial"). Precisamente a partir de esa juventud explica el técnico Sergio Inclán el difícil comienzo de temporada para un Industrial que, además, es un recién ascendido y ha tenido que lidiar con numerosas lesiones. "Hay partidos en los que hemos ido con un chico de 17 y otro de 19 como pareja de centrales –expone–. Tenemos muchos jugadores sin experiencia, que apenas han jugado en Tercera. Eso, contra equipos veteranos, se nota y a veces hemos pagado esa falta de oficio". El triunfo contra el Llanera permite a los de Inclán afrontar el parón navideño de dos semanas –el Industrial retomará la competición el domingo 7 contra el Avilés Stadium– fuera de los puestos de descenso. El entrenador, sin embargo, le pide más a sus jugadores: "Creo que podemos mejorar en todo, y, especialmente, debemos manejar mejor los tempos de los partidos". Para el lateral zurdo Santi Otero, los del barrio de Jove se venían mereciendo una alegría como la que se llevaron contra el líder. "Ya tocaba. Veníamos trabajando muy bien, sacando dos empates seguidos contra rivales de arriba como el Lealtad y el Praviano, pero debemos seguir en la misma línea a la vuelta", zanja.