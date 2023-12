"No hay límites en el freestyle, cada día se puede hacer un truco nuevo; eso es lo bueno"

José Canosa, "Mincha", debuta el próximo 30 de diciembre a las 18:30 horas en Gijón en la Copa Leomotor Freestyle. El piloto gallego completa el cartel retando a grandes campeones con más experiencia, y lo hace con las ganas y valentía que ya ha demostrado en eventos precedentes. Formado en la cantera gallega del motocross durante más de quince años, Edgar Torronteras le descubrió para los saltos. En las últimas semanas Mincha está trabajando con Maikel Melero y Francis Costela, junto a los que se medirá en Asturias a su mentor, Torronteras, Dany Torres y Javi "Jabato" Dolls. Aún quedan entradas a la venta en la plataforma digital Uniticket y en la tienda Motos Gijón.

–¿Cómo llega Mincha al freestyle?

–Yo vengo de Galicia, de A Coruña, y tengo veinte años. Llevo desde los cuatro años en moto, participando en pruebas de motocross. Hace unos meses me llamó Edgar Torronteras y me dijo que si quería probar con el Freestyle y le dije que para adelante, a un piloto como Edgar no le puedes decir que no.

–¿Cuál ha sido su proceso de aprendizaje y entrenamiento?

–Román Pérez, mi entrenador de toda la vida en Galicia con el motocross, ya tenía una rampa, así que empezamos allí a saltar como podíamos y a ir aprendiendo los primeros trucos. Ahora Maikel Melero me ha invitado a entrenar con él en su casa y no me lo pensé dos veces, es el mejor, y aquí es donde hay que estar si te quieres dedicar a esto. Me han dado una gran oportunidad y no puedo estar más agradecido.

–¿Qué le ha parecido el cambio del motocross al freestyle?

–Lo bueno del freestyle es que no hay límites. Cada día puedes hacer un truco nuevo, hay miles y miles de combinaciones, y esto te va motivando cada día a hacer algo más difícil o a hacer un salto mejor.

–¿Qué trucos presentará en Gijón?

–He estado practicando el backflip, esta semana especialmente el backflip sin manos, y cada semana estamos practicando nuevas combinaciones con el backflip y otros trucos que me faltan todavía por perfeccionar.

–¿Vendrán a verle de Galicia a la Copa Leomotor Freestyle de Gijón?

–Espero que si, es genial que me quede cerquita de casa porque seguro que algún familiar o amigos se van a poder acercar y voy a estar más motivado todavía. Tengo muchas ganas de saltar en Gijón porque me han comentado que el ambiente es brutal. Soy el joven del cartel, nunca me han visto, pero invito a todo el mundo a conocerme. Los que más van a sorprender seguro que son grandes campeones como Maikel o Edgar, pero a ver qué les parece este gallego que va dar lo máximo igualmente.