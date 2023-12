"El deporte asturiano está herido de muerte"

Alberto Cuervo (Piedras Blancas, Castrillón, 1975) lleva cuatro años al frente de la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias (FBPA). Antes, había ejercido nueve años como vicepresidente. Se enfrenta a unas elecciones en 2024. Dice que quiere seguir.

–¿Qué quiso cambiar cuando tomó las riendas de la Federación?

–La idea era ser continuista. Cuando entré en la Federación, hace trece años, todo era un poco precario, tanto deportiva como económicamente, y creo que en este tiempo tanto el anterior presidente como yo hemos hecho un buen trabajo. Cuando accedí a la presidencia, quise aportar mi toque personal en la competición, en la distribución de distintas áreas y, sobre todo, en potenciar la marca de la Federación.

–¿A qué se refiere cuando habla de imprimir su sello personal a la competición?

–A generar más tipos de competiciones para todos colectivos y a aplicar normativas que hagan más interesantes las competiciones, además de fomentar la práctica del baloncesto en el deporte base, donde cada vez contamos con más licencias: por ejemplo, en la Liga de baby basket, en la que juegan niños de cinco y seis años, tuvimos 60 equipos el año pasado. O en la Liga Equal, destinada a colectivos con distintas capacidades, tuvimos 15 equipos.

–¿Está satisfecho con la marcha del baloncesto base asturiano?

–Sí, pero quedan cosas por hacer. Hay que trabajar mucho más en normativas que nos permitan enfocar proyectos que sean referencia en Asturias. En Oviedo ya lo hay, pero necesitamos que haya en otras localidades, como, por ejemplo, Gijón. Y todavía hay que mejorar mucho las competiciones y hacerlas más competitivas, primero por el bien de las propias competiciones y luego porque esto se ve reflejado en los resultados que obtienes cuando compites fuera.

–¿Cómo se consigue ese objetivo?

–Buscando la manera de respetar, y sé que es un poco caliente lo que voy a decir, el trabajo de los clubes. Me refiero a respetarse mutuamente y a ser conscientes de que no estamos haciendo las cosas bien a la hora de fichar jugadores. Hay que respetar a los jugadores en los clubes en los que se formaron; estamos consiguiendo que haya clubes que sean mucho más potentes que el resto porque cogen a los mejores jugadores y, por lo tanto, el nivel general de la Liga baja, porque al final hay dos o tres equipos que arrasan y eso no es bueno.

–Eso sucede en la inmensa mayoría de deportes.

–Sí, pero como normativamente no se puede hacer nada porque no puedes prohibir fichar a nadie porque, de entrada, irías contra la Ley del Deporte, yo creo que la manera de conseguirlo es activando protocolos de actuación entre los propios clubes y la Federación. Ojo, hay críos que se van porque prosperan otros clubes y el club de origen está de acuerdo, hablo de cuando hay mala praxis.

–¿Conoce casos de mala praxis?

–Hay casos. En el sentido de que se utiliza cualquier tipo de artimaña para conseguir fichar a un jugador.

–¿Artimañas como cuáles?

–(Se ríe)

–Le tengo que preguntar...

–Desde mi punto de vista hay casos de mala praxis, y el mundo del baloncesto sabe mi opinión al respecto. Es muy difícil cambiarlo, porque el que se queja es al que le quitan jugadores. ¿Pero qué pasa cuando tú tienes oportunidad de hacer lo mismo? Lo que estamos intentando desde la Federación, y ya tuvimos una reunión al respecto, es llegar a un pacto de no agresión bajo unos mínimos que aún están por ver, porque aquí no podemos aplicar normativas que irían contra derechos fundamentales, pero sí protocolos de actuación que bien aplicados no serían tan dañinos. Y hay una acogida muy grande entre los clubes para llevarlo a cabo.

–¿Sí?

–Sí. De la reunión que tuvimos yo salí muy contento. Acudieron la inmensa mayoría de los clubes dispuestos a buscar una solución.

–¿Los más importantes también están de acuerdo?

–Sí. Estuvieron en la reunión y aportaron ideas, los veo dispuestos a ello. Somos una comunidad pequeña, debemos estar más unidos que en otros lugares, pues jugamos en inferioridad de condiciones en cuanto a cantidad de recursos.

–El Alimerka Oviedo está firmando una buena primera mitad de temporada.

–Si no es el club con menos dinero de la categoría, poco le faltará. La directiva lleva veinte años poniendo ilusión, es encomiable cómo, año tras año, siguen peleando contra viento y marea en inferioridad de condiciones. En LEB Oro, el mercado es muy exigente, no tiene nada que ver con lo que era hace cuatro años: para contratar a un buen jugador necesitas disponer de bastante dinero. En la relación presupuesto-equipo, no se puede hacer mejor. El OCB recibe 15.000 euros para jugar en LEB Oro, cualquier equipo de otra comunidad recibe diez veces más.

–¿Le preocupa que no haya asturianos en el equipo?

–Sí. Es una de nuestras carencias, y entono el mea culpa. Tenemos grandes jugadores fuera de Asturias, necesitamos algo que les haga quedarse aquí. Pero económicamente estamos en desventaja, tanto en el baloncesto como en el deporte en general.

–¿Cuál es la situación económica de la Federación?

–Como entidad, muy buena. La que no es buena, es más, me atrevería a decir que es mala, es la situación económica del deporte asturiano en general. Voy a centrarme en el baloncesto. En cuanto a ayudas, hay estudios que demuestran que nuestra Federación es la territorial de basket que menos ayudas públicas recibe de España, y con mucha diferencia. El deporte en Asturias está herido de muerte. No hay ayudas. Cuando vas a un campeonato representando Asturias, lo que recibes de ayuda es un chándal y un autobús. La estancia la paga la Federación y la equipación, también.

–¿Ha hablado con el Principado para tratar de corregir la situación?

–Sí. He estado en contacto con la Dirección General de Deportes, tanto la actual como las anteriores. Pero el problema viene de más arriba. La Dirección General de Deportes hace lo que puede con lo que tiene, que es lo que se le asigna del presupuesto de la comunidad. La situación es insostenible. Hay federaciones que cobran a los padres de los jugadores para poder ir a campeonatos de España.

–¿Es optimista al respecto?

–No. Dinero hay, pero no está destinado al deporte.

–Iyana Martín e Inés Noguero fueron nombradas Asturianas del Mes de LA NUEVA ESPAÑA.

–Las dos destacaron desde que empezaron a botar un balón. Nos hacen sentir muy orgullosos. Son un ejemplo para las niñas de aquí. Además, podrían haber representado a otras comunidades en los campeonatos, pero decidieron representar a Asturias. Son dos ejemplos de chicas que se fueron porque la oferta deportiva y académica está muy por encima de lo que se les podía ofrecer en Asturias.

–Tengo que preguntarle por Luis Rubiales.

–Tengo muy claro que un presidente no puede actuar de esa manera. Lo que ocurrió con Rubiales puede perjudicarnos a deportes que teníamos mucho recorrido hecho en el tema de la igualdad. A todo el deporte se nos mete en el mismo saco que el fútbol, y nos parece injusto. En Asturias, ahora estamos en un 48-52% a favor de los hombres en licencias, y hubo temporadas en que fue al revés. Eso lo dice todo.