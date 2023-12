Ellas llevan el volante: el auge de las chicas del CB Oviedo

El Club Bádminton Oviedo va a terminar 2023 siendo el mejor equipo de España, según marca el Ránking Único de Clubes, que clasifica a los conjuntos ponderando el rendimiento tanto de sus secciones senior como de sus categorías inferiores. En lo tocante al bádminton formativo, el CBO tiene motivos de sobra para sacar pecho, muy especialmente por el rendimiento de sus jóvenes jugadores, que apilan medallas y convocatorias con la selección nacional, como es el caso de Belén Soto, que acaba de ser requerida, por tercera ocasión, por el combinado sub-15.

A sus 13 años, Soto es uno de los proyectos de edad precoz más estimulantes que maneja el CBO. La ovetense empezó a jugar en el colegio con apenas seis años y ahora, recién entrada en la adolescencia, entrena en el Centro de Tecnificación de El Cristo seis días por semana como si de una profesional se tratase. "Trabajamos la técnica, la táctica, el físico, tenemos gimnasio y hasta psicólogo deportivo", relata la jugadora, que se define como "muy competitiva" y no pierde de vista el largo camino que le queda por delante: "Tengo mucho por aprender, quiero seguir mejorando y disfrutando de jugar".

Soto identifica como referente a Alberto Zapico, actual entrenador del club y quién sabe si futuro jefe de Jana Villanueva, jugadora del filial. El generoso medallero que acumula este curso (dos platas en el campeonato nacional sub-23 y un bronce en el sub-19) atestigua la meteórica proyección de la jugadora de 19 años. Igual que Soto, comenzó a jugar en el colegio, gracias a la labor de difusión del bádminton acometida por las escuelas del CBO. "Me pareció un deporte muy divertido desde el principio, me atrapó", confiesa, y se atreve a soñar en grande: "Mi objetivo es lograr una medalla en un campeonato de España absoluto".

Villanueva vincula el auge del bádminton femenina a la aparición de Carolina Marín. "Nos da mucha visibilidad, gracias a referentes como ella cada vez hay más niñas jugando", celebra. Laura Gajiro, de 16 años, también idolatra a una Marín de la que encuentra especialmente admirable su capacidad de superación ("ha estado en lo más alto y, cuando ha caído, ha vuelto a levantarse") y con la que comparte el valor de la perseverancia ("me considero una jugadora muy constante y siempre estoy dispuesta a aprender cosas nuevas").

La apuesta por el talento joven se hace sentir también en el primer equipo del CBO. Da fe de ello Ruth Veiguela. A sus 21 años, Veiguela, formada en Vegadeo hasta que ingresó en el Centro de Tecnificación de El Cristo a los 16, regresó el año pasado a las pistas después de un parón de casi tres sin jugar. "Cuando llegó la pandemia –explica– lo dejé. Llevaba muchos años entrenando a alto nivel, y eso, sumado a las limitaciones en los entrenamientos y los partidos durante la pandemia y a lo difícil que era compaginar el deporte con la carrera de Medicina, me hizo aparcar el bádminton". Sin embargo, una conversación con Alberto Zapico lo cambió todo. "Me lo encontré un día y me dijo que volviera, que había un grupo muy bueno, y le hice caso", cuenta, satisfecha por formar parte de un club "muy profesional" en el que se inculca a los jugadores la cantera de equipo "desde pequeños". "Aquí, los entrenadores se preocupan por todos por igual", zanja Veiguela.