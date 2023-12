La nueva aventura de la exciclista y exdirectora general de Dedeportes de Asturias Aida Nuño: "Estos proyectos abren fronteras con Oriente y acercan nuestras culturas"

Aida Nuño (Hevia (Siero), 24 de noviembre de 1983), exciclista y exdirectora general de Deportes de Asturias, es ahora la nueva directora deportiva del equipo femenino de desarrollo del UAE Team, con sede en Emiratos Árabes. Para la sierense, de 40 años, es una oportunidad para fusionar su mundo, el de la bicicleta, que lleva practicando desde la infancia, con su compromiso por contribuir al desarrollo de jóvenes talentos deportivos. Este interés se consolidó durante su periodo como concejala en Siero y después como miembro del Gobierno regional, donde descubrió la importancia de apoyar el crecimiento de nuevas promesas en el ámbito deportivo y, siempre, con la mirada de la que es considerada como la mejor española de la historia en la disciplina de ciclocross.

–La primera pregunta es obligada con tanto movimiento en su vida. ¿Sigue cogiendo la bici?

–Pues intento hacerlo todo lo que puedo, en los últimos meses bastante más. Los últimos dos años, con todo el trabajo que tenía salía bastante poco; lo echaba de menos. Intento encontrar el momento para mejorar mi forma y mi salud.

–La política le quitaba la mayor parte de su tiempo, ¿no? ¿Cómo valora su paso por lo público?

–Me llegó prácticamente sin buscarlo. Acepté porque me gusta mucho experimentar y fijarme objetivos, hay etapas para todo. Intento siempre aprovecharlas. Si me hubiesen dicho hace unos años que iba a adentrarme en política no me lo hubiera creído, pero fue una etapa de mucho aprendizaje a pesar de no habérmelo tomado nunca como algo a largo plazo.

–Fue edil en Siero y directora general de Deportes en el Principado.

–Sí, fueron dos cosas muy distintas de las que estoy muy orgullosa. Eran muy diferentes, sin duda alguna, pero ambas muy enriquecedoras. Me quedo con una sensación bastante positiva.

–¿Si tuviera que elegir?

–En el Principado estaba completamente centrada en el deporte, pero creo que, en planos generales, me quedaría con la política municipal. Es mucho más ágil y bastante más sencillo llevar a cabo los proyectos. Debería ser todo igual de eficiente como en un ayuntamiento.

–¿Hubo algo en la política que le hiciera dejarla?

–No, la verdad que no. De hecho, no sabría decir en qué momento tomé la decisión. Dependía de las elecciones autonómicas y de que el nuevo gobierno contase conmigo.

–Pero las ganaron.

–Sí, pero como digo, tampoco me sentía realizada. Poco a poco tuve más claro que a nivel personal necesitaba algo más. Además, si no hubiese estado en la política igual no me hubiera llegado esta oportunidad. Me quedo con los compañeros que me apoyaron y que me felicitaron cuando se enteraron.

–Como directora general tuvo que tocarle muy de cerca el tema Rubiales.

–En mis últimas semanas, sí. Fue muy extraño. Recuerdo que la ceremonia de premios del Mundial de fútbol femenino (que ganó la selección española) me incomodó muchísimo. Y eso que el momento exacto (el del beso) no lo vi en directo. Toda la ceremonia fue incómoda. La manera en que las cogía (Rubiales) y las levantaba, era una actitud impropia del cargo que ostentaba. Me sorprendió, además, toda la relevancia que se le dio al tema y me reconfortó que la sociedad se volcase con ello.

–Según el Principado, la Federación Asturiana de Fútbol apoyó la actitud de Rubiales.

–Por lo que yo sé, en ningún momento se tomó una posición a favor de Rubiales. Hablé directamente con ellos y me transmitieron que en ningún caso apoyaron aquello. Debería haber existido un diálogo institucional mucho más claro. Pero ellos en ningún momento estuvieron de acuerdo con el ya expresidente de la Federación Española de Fútbol.

–¿Y usted? ¿Puede dar una opinión en firme?

–Es un comportamiento muy grave y condenable, por supuesto. Ya lo dije en su momento. Me quedo con que supone un ‘impasse’ en el deporte femenino.

–¿Cuál será su rol en UAE?

–Voy a llevar el equipo femenino de corredoras jóvenes en Emiratos Árabes. El objetivo es que triunfen y estar con ellas en todas las carreras, diseñando las tácticas de competición. Para resumir, la responsable del equipo en las carreras.

–Supongo que está al tanto del revuelo que hubo con John Rahm por fichar por un país árabe. ¿Cuál es su opinión acerca de estos países?

–Este proyecto es una oportunidad enorme para apoyar el crecimiento del ciclismo femenino en el país. Creo que es muy importante la capacidad que tienen ese tipo de proyectos para abrirnos fronteras con oriente y permitirnos entendernos mejor unos a otros, con su cultura y la nuestra. Ellos mismos quieren que las mujeres ciclistas estén dirigidas por mujeres, por lo que creo que supone un cambio de mentalidad enorme.

–En su última entrevista con LA NUEVA ESPAÑA aseguró, como directora general, que había que retener el talento en Asturias. Podrían decirle que no se ha aplicado el cuento.

–Bueno (risas). Cada uno al final tiene que buscar sus motivaciones. Reconozco que tomar la decisión de no continuar en la dirección general fue de algún modo egoísta porque sentía que no me llenaba al cien por ciento. Siempre me ha gustado dejarme llevar por el corazón y por mi pasión. Precisamente por ello he cambiado de parecer y tengo la oportunidad de ganarme la vida ahora con algo que hacía en mi tiempo libre.

–¿Condicionó el dinero su decisión?

–En absoluto. Este cambio no lo di ni mucho menos pensando en términos económicos. Ellos no son tontos y conocen plenamente el mercado. Es cierto que en estos países se mueve mucho dinero, pero ellos son conocedores de los sueldos y no te van a pagar más de lo que podrían pagarte en otros sitios. No van a despilfarrar nada.

–¿Y no podría haber hecho lo mismo aquí?

–Me encantaría que la llamada me hubiese llegado desde un proyecto español o asturiano, claro. Sería lo máximo. Pero no puedo estar más agradecida con UAE y voy a aprovecharlo al máximo.