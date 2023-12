El Alimerka Oviedo Baloncesto despide el año exhibiéndose ante el potente Valladolid (83-66)

El Alimerka Oviedo Baloncesto cierra el 2023 con una gran victoria (83-66 ante el Real Valladolid) que tiene un sabor muy especial después de un año complicado, de conseguir con mucho esfuerzo y sufrimiento la permanencia en la LEB Oro la pasada temporada y tratando de hacer arrancar un nuevo proyecto, sin muchos recursos económicos pero con la ilusión de un grupo joven que se está ganando el cariño de la afición. Con días mejores y otros peores, este equipo que entrena Javi Rodríguez transmite cosas muy positivas y es capaz de jugar al baloncesto como lo hizo esta tarde en Pumarín, es decir, como los ángeles.

El trabajo defensivo que hizo el Alimerka Oviedo para frenar al Valladolid, que llegaba a Pumarín con diez victorias y cuatro derrotas, rozó la perfección. Una labor de 40 minutos que terminó por asfixiar a uno de los equipos con más físico de la categoría. La labor de Chapela (gran refuerzo el que ha hecho el OCB con el base gallego) en la dirección fue encomiable ante la ausencia por tercer partido consecutivo de Josep Pérez. A ello se unió el talento de un Demetric Horton que hizo lo que quiso, cuando quiso y como quiso para levantar al público en Pumarín. El estadounidense acabó con 25 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias en su partido más serio como profesional, cometiendo muy pocos errores y anotando canastas de mucho mérito.

Pero fue todo el OCB el que se trabajó esta victoria, desde un Cosialls que siempre aporta a un Rozitis que tuvo momentos muy interesantes, cuajando quizás también su mejor partido del curso. El equipo de Javi Rodríguez ya puso la medida de lo que iba a ser el partido en el primer cuarto, en el que consiguió una renta de diez puntos dejando a su rival en solo nueve (19-9). En el segundo parcial, el Valladolid se agarró al choque, que estaba siendo muy duro, un cuerpo a cuerpo de enorme exigencia física, pero la aparición de Horton para meter un triple desde su casa, una buena acción defensuiva y un nuevo triple de Chapela dejaron el marcador 39-28 al descanso. Y con Pumarín, lleno hasta los topes, gozando de lo lindo con lo que estaba viendo.

Fue el tercer parcial el que dejó el choque sentenciado. Y eso que comenzó mal para los de casa, que no encontraban el acierto en ataque y que recibieron un parcial de 0-7 en minuto y medio que apretaba el marcador (39-35) y hacía temer la reacción de un equipo que aspira a luchar por los puestos nobles de la liga. Pero pusieron una marcha más, como no, en defensa para, en un visto y no visto, desarbolar por completo a su rival. El tiro de Horton por una técnica tras una dura falta a Martí puso la renta en quince puntos (52-37) 5.40 de acabar el tercer cuarto, que finalmente acabó con el OCB 21 arriba (61-40). Que en 30 minutos Valladolid solo hubiera anotado 40 puntos resume bien lo que fue el partido del equipo carbayón.

El último cuarto estuvo de más, aunque el OCB nunca quiso bajar esa intensidad y esas ganas que Paco García, entrenador del Valladolid, le reconoció al equipo de Pumarín en la rueda de prensa posterior al encuentro. Unas declaraciones en las que Javi Rodríguez, entrenador del equipo de Oviedo, reconoció que su equipo había hecho su mejor partido de la temporada.