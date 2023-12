El Motive.co Gijón cierra el año con una dura derrota (22-31)

El Motive.co Gijón cerró el año de la peor manera posible, con una contundente derrota en casa ante el Atlético Guardés tras un partido pleno de errores y con una total falta de ideas en ataque. Un encuentro que deja una gran incertidumbre en cuanto a las posibilidades de que el equipo logre evitar el descenso. Y eso que esta temporada solo baja uno.

Las gijonesas acumularon infinidad de pérdidas y errores en los lanzamientos en una primera parte en la que tardaron más de cuatro minutos en meter su primer gol. Para entonces las gallegas ya llevaban tres. El Atlético Guardés tiene un equipo que no destaca por su físico, pero sí por la velocidad e intensidad de todas sus jugadoras tanto en ataque como en defensa. En sus acciones ofensivas superaban una y otra vez al Motive.co Gijón y sus ataques acababan en gol y, en muchas ocasiones, en exclusiones. En defensa cubrían muy bien las líneas de pase con lo que provocaban pérdidas o precipitaciones en los lanzamientos, lo que, unido a una buena actuación de la portera Miriam Sempere, hizo que la ventaja gallega fuera casi siempre de entre dos y cuatro goles.

El Motive.co Gijón llegó a ponerse a un gol (6-7) en el minuto 13, pero de nuevo encajó un parcial de 0-3 y el Atlético Guardés alcanzó la máxima ventaja (6-10) en el minuto 20. Diferencia con la que se llegó al descanso (10-14) tras unos últimos diez minutos de nuevas imprecisiones. Y tras la reanudación fue incluso peor.

La esperada reacción local no llegó, los errores no se enmendaron y el Atlético Guardés siguió aprovechándose del flojo partido que estaban haciendo las gijonesas. En ataque una, y otra vez intentaban la penetración por el centro o el pase al pivote que prácticamente nunca llegó. Las extremos apenas aportaron –cinco goles en total, aunque varios de ellos fueron desde el punto de penalti–, pero es que tampoco les llegaron muchos balones. En defensa, las facilidades fueron muchas y las gallegas no las desaprovecharon.

La pareja arbitral tampoco estuvo lo que se dice acertada y provocó el enfado de los aficionados, ya que no sancionaron por igual acciones similares en uno y otro área. A medida que avanzaba la segunda parte, la diferencia fue aumentando hasta llegar a los 10 goles a pocos minutos para el final, si bien la suerte del encuentro estaba ya echada mucho antes. Tres exjugadoras del conjunto de La Calzada –Cacheda, Palomo y María Paula– marcaron 18 de los 31 goles de su equipo en este partido. Mucho tiene que cambiar el Motive.co Gijón para que sus aficionados puedan creer en la salvación. Y eso que queda prácticamente toda la segunda vuelta de la liga.

El otro equipo asturiano de la categoría, el Lobas Oviedo, también cayó en su cancha, lo hizo por 29-35 ante el Granollers. Gijonesas y ovetenses cierra la clasificación con solo una victoria.