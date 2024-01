La penúltima lección de Viti: una leyenda del judo asturiano que quiere dejar paso a las nuevas generaciones

Víctor Valle Suárez, "Viti", nació el 18 de febrero de 1959, en un par de meses cumplirá 65 años y asegura que se jubila, aunque lo piensa un poco y advierte de que "no del todo". Sí que tiene claro que dejará de dar clases extraescolares en colegios, pero continuará acudiendo a diario a su gimnasio y, de momento, al menos hasta las nuevas elecciones, colaborando con la Federación Española de Judo. Aunque es un histórico del deporte en Asturias, exseleccionador nacional sub-15 de judo, séptimo dan, tiene alergia a las grandes muestras de respeto: "Yo no me quiero sentir respetado, lo de sensei y todas esas cosas yo las odio".

Lo que a él le interesa de verdad es que la gente se entere de lo que les pueden aportar las artes marciales, que sepan que ayudan a combatir el bullying, que dan autoestima y que son una herramienta educativa útil: "Merece la pena que hagan artes marciales, no por competir, sino porque les va a ayudar mucho, a los niños y a los padres". A él, de sus 56 años en el mundo del judo, compitiendo, entrenando, siendo en varias ocasiones presidente de la Federación Asturiana, lo que más le enorgullece es ir por la calle y que, de pronto, un exalumno le dé las gracias: "Cuando empiezas con niños de tres añinos y ves a gente con 45 ó 50 años que te dan las gracias, que ya me tienen que saludar ellos porque la transformación es muy grande, a mí eso me reconforta muchísimo".

Tanto cree en esta herramienta que ha tratado de demostrar que ayuda contra problemas como el del bullying: "Intenté sacar un estudio y demostrar que las artes marciales en general ayudan, lo intenté con Joaquín Valdés, el psicólogo que trabaja con Luis Enrique en el PSG, somos los dos séptimo dan de judo, compañeros, entrenamos y trabajamos juntos, competimos uno contra otro; es psicólogo, e hicimos unos test para demostrar que el que hace artes marciales no hace bullying, no lo recibe e interviene si lo ve; pero me faltó conseguir más información para sacarlo adelante". En sus clases con niños se ha encontrado con problemas de todo tipo y ha podido lidiar con ellos gracias a esos valores que, dice, representan el judo y las artes marciales en general: "Tienen unos valores que muchas veces no se les aplican ni en casa, de educación, constancia, respeto, que hoy en día faltan muchísimo".

También se ha implicado dando clases de defensa personal, de manera gratuita, enfocadas a que las mujeres se enfrenten a una agresión. Asegura que de judo "no aprenden nada", pero que ganan en autoestima: "Doy clases de defensa personal, doy una clase al mes, gratis, y no aprenden nada, pero eso te va a dar una autoestima, para creerte que no eres tan mala y para afrontar un problema". Y es que para él, además del respeto y la educación, está "la solidaridad", lo que le lleva a implicarse en problemas como este de la violencia contras las mujeres.

Volviendo a la jubilación, explica que le faltan "dos meses para 65 años" y que considera que "tiene que venir gente con nuevas ideas, que alguien aporte más, aunque uno siempre puedes aportar algo; voy a dejar las clases extraescolares, el gimnasio no lo voy a dejar porque yo tengo que entrenar también". Y es que ahora mismo el deporte es su mejor medicina para convivir con una espalda que tiene "destrozada": "A costa del judo llevo once operaciones, cinco de espalda, me pasé muchísimo en tema de entrenamientos, con el judo iban las pesas, y yo hasta que no levantaba el tope de peso pues no paraba; yo creí que podía con el mundo y el mundo pudo conmigo, la espalda con el tiempo se fue desgastando y la tengo deshecha".

Hasta el punto de haber descubierto lo que es se dependiente de un medicamento: "Yo sé lo que es un yonki, estaba enganchado, una vez fui a una competición a Jaca, se me olvidaron las pastillas y me volví loco; y me dije ahora sé lo que es el síndrome de abstinencia y el mono. Y me dije que no, me propuse entrenar todas las mañanas desde las 6.30, entreno, hago abdominales y me ayuda muchísimo, fui quitando medicación y añadiendo deporte".

Tantas cosas ha hecho que algunos le han llegado a decir: "Mucho tienes que estar ganando tu con el judo". Sobre todo cuando tuvo el cargo de seleccionador nacional sub-15. A él le da la risa porque lo tuvo que dejar precisamente para poder atender su negocio: "Estuve 5 años de seleccionador nacional y la gente te decía ‘lo que tienes que estar ganando’ y yo lo tuve que dejar para atender el gimnasio. Y lo dejé llorando. Vine de un entrenamiento que hicimos en Manchester y tuve una reunión en la que tuve que decir que lo dejaba; eso sí, fueron los mejores cinco años de mi vida, tendría que haber pagado yo por hacerlo, aprendí mucho más de lo que enseñé".

A pesar de todo, de esos grandes años, se sigue quedando con el judo más allá de la competición: "Las artes marciales son mi vida porque creo en ellas, hacen una labor muy importante en la construcción de la personalidad de un niño; consigues tener una relación especial, luchas con ellos, juegas con ellos, estás muy cerca, sin menospreciar a los profesores, pero es diferente lo que se consigue a través de las artes marciales".

En esos 56 años de judo ha visto crecer en un deporte que se ha arraigado con fuerza en Asturias desde que él comenzó con José Cecchini: "Fue mi primer profesor y el tatami era de viruta". También ha mantenido una relación emblemática con Shu Taira, noveno dan, al que considera un maestro y que ahora, explica Viti, vive en Madrid con su hija: "Es una persona que admiro, siempre tenía que estar con él y eso que estuvimos peleados...". Tanto que un día, cuenta Viti con humor, casi llegan a las manos. Eso sí, se ganó su respeto: "Me decía ‘que tiempo yo perder contigo’, y le dijo a la hija, ‘éste, el único que le echó cojones conmigo’, es nuestro referente en Asturias". Miles de historias, siempre alrededor del tatami, por las que este maestro en proceso de jubilación da las gracias: "Lo que me dio la vida fue un regalo".